¿Por qué tener una mascota hace bien?

Desde pequeño se aprende a dar y recibir cuidados, es cuestión de hablar en familia, de hacerle notar al niño que ese animal es un ser vivo, que requiere atención.

Lea más: Hoteles para perros y gatos

Una mascota es una oportunidad para aprender a ser responsable, ya que depende de los cuidados que le brindemos.

La Dra. Wilma Larissa Díaz, veterinaria, opina que el sentido de responsabilidad se aprende a edades tempranas, cuando un niño entiende que su mascota necesita que se le dé su comida a determinada hora.

Lea más: Bañar al perro, una experiencia refrescante

Un perro que mueve la cola y nos corretea cuando llegamos a casa es una dosis de alegría que ayuda a disminuir el estrés, porque es un compañero de juegos y paseos, y estas actividades invitan a los niños a estar menos horas frente a las pantallas, y –en cambio– a jugar en el patio, en la vereda.

Asistir con los adultos a las visitas al veterinario abre una puerta al conocimiento de toda una ciencia que se encarga del bienestar del animal.

También se ha visto que personas con capacidades especiales responden positivamente a una mascota. Un perro, por ejemplo, ofrece compañerismo y apoyo emocional.

Una mascota no es un peluche

¿A qué edad es aconsejable que un niño tenga una mascota? No será muy pequeño, porque no es un peluche, ni un juguete. A partir de los 5 a 6 años podrá jugar con su amigo de cuatro patas, refiere la veterinaria.

Al considerar traer una mascota a la casa aconseja que sea en adopción, ya sea gatos o perros; una gran cantidad de ellos esperan tener un hogar donde se los quiera.

Antes de adoptar un animal es bueno consensuar con la familia, pensar en cuánto tiempo le acompañará este nuevo integrante, no solamente cuando es cachorro. El can o felino necesita su espacio, sus controles. Aspectos que tenemos que conocer de antemano.

No se trata de adoptar por un tiempo y luego olvidarse de la mascota, es mejor no hacerlo si no lo vamos a cuidar. Hay que estar bien seguros de afrontar sus exigencias.

Hable con el veterinario antes, de tal modo a investigar acerca de las particulares características de, por ejemplo, un gato; cómo debe ser su hábitat y necesidades. Conocer cómo fue criada la mamá, ya que si está sana sus gatitos van a ser sanos.

A partir de los dos meses se puede adoptar en refugios, a través de contactos en clínicas, siguiendo los pasos que indique el veterinario.

Mascotas que crecen

Cuando es pequeño, un animal se ve muy lindo y es muy fácil adorarlo, pero va a crecer y necesitará comida, tiempo para pasear, no es cuestión de que nos guste unos meses y después dejarlo de lado. Hay que pensar si se podrá afrontar económicamente lo que significa criar a una mascota.

Será muy tolerante con este amigo peludo cuando al principio encuentre sus zapatos destrozados, o los muebles con rastros de sus mordisqueos. Esto es normal y dura por lo menos dos años.

“Los perros grandes de raza, como golden retriever, pastor alemán, pastor australiano, boxer, o las cruzas van a dejar de hacer este tipo de cosas, pero hay que sacarlos a pasear.

Y los perros de razas más pequeñas, por ejemplo el yorkshire, suelen ser menos activos, y aún más tranquilos son los perros viejitos, porque ya son menos demandantes”, sostiene Díaz.

“Está científicamente comprobado que tener un perro o un gato ayuda mucho al disfrutar de su compañía, aumenta la felicidad de la persona”, agrega. Pero la doctora recalca que hay que tener mascotas con responsabilidad.

Los cuidados prolongan la vida del animal

Al traer una nueva mascota “se mantendrá una rutina de baño, se hará un plan sanitario que incluya la castración, con todas la vacunas al día.

De esta manera las mascotas viven más tiempo, se evitan celos indeseados, la reproducción descontrolada, los tumores, entre otros”, recomienda.

Si vas a adoptar a una mascota tendrás la oportunidad de vivir hermosos momentos de compañía, amor incondicional con demostraciones de cariño.

Ciertos estudios avalan que las personas disminuyen su presión arterial, superan la depresión y dicen adiós a la soledad.

mirtha@abc.com.py