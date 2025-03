La sustancia de la belleza

La temporada otoño/invierno suele ser considerada la beauty season, porque entran en auge en todo los retoques estéticos corporales como la liposucción y faciales como los liftings. Esto se debe en parte a que el frío y las ropas abrigadas permiten cubrir mejor las prendas o fajas posquirúrgicas, de acuerdo al Dr. Derliz Mussi, médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora.

No obstante, en Paraguay, agrega, “el invierno no llega a ser invierno”, ante la falta de fríos extremos. De hecho, de acuerdo con el anuario climatológico 2023 de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, durante el mes de julio en nuestro país se pueden presentar máximas superiores a los 30 grados.

Por este motivo, en nuestro país los factores climatológicos para establecer una fecha para retoques estéticos es variable. Pese a ello, las consultas aumentan de igual forma durante la época estival.

Esto podría deberse a que, generalmente, en el invierno las personas no suelen ir a la playa o piscina ni buscan broncearse; por tanto, se exponen menos a la luz solar y todo esto sin contar que hay menos horas de sol.

Efecto “La sustancia”

En el filme “La sustancia”, de Coralie Fargeat y protagonizado por Demi Moore, se sigue la historia de una celebridad en decadencia que resurge gracias a un suero que le permite “convertirse en la mejor versión de sí misma”, en la que luce mucho más joven, con curvas presentes, pero no tan marcadas como las de época dorada de las “Kardashians” y apariencia más natural, tal como se ha notado en las últimas apariciones de Lindsay Lohan y Christina Aguilera, quienes popularizaron esta tendencia, principalmente, a través de las redes sociales. Estas alertas estilísticas han llevado a preguntarse, ¿a qué tipo de procedimiento milagroso se han sometido?

No hay varita mágica

Sobre el punto, el Dr. Mussi explica que muchas personas llegan a su consultorio en búsqueda de los procedimientos estéticos que utilizaron las famosas para tener similares resultados. Sin embargo, el médico explica que no hay resultados milagrosos, sino que todo es gracias una combinación de cambios internos (de conducta, disciplina y autocuidado) y externos.

Respecto a la transformación interna, Mussi recalca que es necesario que las personas tengan hábitos más saludables: que coman alimentos más nutritivos, que duerman lo necesario y hagan ejercicio con regularidad. Asimismo, es importante cuidar la salud mental.

Con relación a los cambios en el exterior del cuerpo, existe un sinfín de procedimientos. A saber, los liftings faciales son una muy buena opción si lo que se busca es el rejuvenecimiento. Mussi sostiene que en la actualidad se tienen mejores resultados, con cambios más naturales, por lo que cada vez más gente les pierde el miedo.

Otro punto relevante que menciona el especialista en cirugía estética es que el cambio drástico que se ve en muchas celebridades se debe a que tenían rastros de envejecimiento por exceso o mala aplicación de rellenos que finalmente se retiraron y cambiaron por cirugías y tratamientos más naturales.

Glow up sin bisturí

Por otra parte, para tener un cambio no siempre es necesario pasar por un quirófano. Los tratamientos no invasivos están en pleno auge y han sido popularizados por celebridades como Kim Kardashian y Lindsay Lohan. Estos procedimientos son muy auspiciosos, aunque no hay que olvidar que tienen su lado b... sus pros y contras.

Toxina botulínica (botox) : inyección de pequeñas dosis de la sustancia en el rostro para eliminar temporalmente las arrugas faciales. En ocasiones, provoca dolor e hinchazón.

Peeling : aplicación de sustancias exfoliantes en la piel que destruyen una porción de la dermis o epidermis para provocar la generación de un nuevo tejido con el fin de reducir arrugas finas, mejorar aspectos de cicatrices pequeñas y dar mayor firmeza a la piel. Su recuperación es larga y tiene muchos cuidados en el proceso.

Morpheus 8 : tratamiento de radiofrecuencia intradérmica que mejora la firmeza y mejora la calidad de la piel. No es tan efectivo como otros tratamientos.

Sculptra: es un tratamiento estético que estimula la producción de colágeno en la piel y se usa para mejorar la flacidez, la textura y el volumen de la piel. Presenta complicaciones con su uso en exceso.

Fillers con hidroxiapatita cálcica: relleno bioestimulador de colágeno que corrige pequeñas imperfecciones y mejora la textura y firmeza de la piel.

Todos estos procedimientos deben realizarse bajo estricta supervisión de un profesional de la medicina estética, responsable y certificado.

La edad, ¿sí importa?

Según el Dr. Mussi, la bibliografía médica no indica una edad específica para los procedimientos estéticos. Lo concreto es que entre los 25 y 30 años comienzan los signos de envejecimiento y cada persona tiene un proceso diferente. Siguiendo el razonamiento anterior, consultar con un especialista es la mejor recomendación para saber cómo actuar en cada caso.

El médico explica, además, que hay que tener cuidado con adelantarse a los hechos. Es decir, someterse a procedimientos antes de que los signos de envejecimiento aparezcan. Esto, con el fin de evitar consecuencias poco agradables. Aunque –puntualizó– la toxina botulínica sí puede ser una opción para prevenir arrugas.

Del mismo modo, el cirujano aconseja no seguir modas como los rellenos de labios o marcación mandibular a edades muy tempranas, ya que esto expande la piel. A la larga, esto crea un problema porque la estructura grasa facial aún sigue en buenas condiciones. Esto sin contar que dicha opción fue creada para pacientes que presentan pérdida de volumen. El procedimiento en sí es bueno, sin embargo, no se debe generalizar, sino estudiar caso por caso.

<i>Red flags</i> en los procedimientos estéticos

En ocasiones, también hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de tomar un servicio de tratamiento estético o procedimiento quirúrgico. Algunos puntos que pueden ser publicidad engañosa o representar riesgos son: ofertas “milagrosas”, consultorios no higiénicos, centros médicos sin certificación para realizar el procedimiento deseado, médico o profesional sin certificación ni registro ante los colegiados correspondientes, precios muy bajos y ofrecimiento de sustancias no habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Aunque la idea de recurrir a “La Sustancia” o a cualquier tipo de procedimiento estético, invasivo o no puede redundar positivamente en la autoestima, hay que tener cuidado con excederse en este tipo de procedimientos. En opinión de la psicóloga Nena Zelada, la moderación es siempre una buena consejera.

Agrega que en ocasiones se pueden presentar algunos trastornos relacionados con el deseo de verse bien y de no aceptar el paso del tiempo, lo cual puede derivar en lo que se conoce como mirodexia y gerascofobia. Aunque no son sinónimos, comparten la preocupación por el envejecimiento.

La psicóloga explica que mientras la mirodexia es la obsesión por mantener una apariencia juvenil y el miedo a mostrar signos de envejecimiento se centra en la apariencia física y se recurre a medidas extremas para evitar el envejecimiento visible. En cambio, la gerascofobia es el miedo irracional y extremo de envejecer, en sí mismo. Quienes la padecen temen las consecuencias del envejecimiento como la dependencia, la enfermedad y la muerte, se centra en la vejez como etapa de la vida.

Zelada puntualiza que la gerascofobia es un miedo más amplio y existencial al envejecimiento, mientras que la mirodexia se enfoca en la obsesión por preservar la juventud y evitar los signos visibles del paso del tiempo. Aunque distintas, ambas pueden coexistir en una misma persona.

Para consultar con la almohada...

Por otra parte, la psicóloga dice que antes de someterse a un procedimiento estético es necesario el acompañamiento psicológico en el proceso y que para ello son importantes algunas preguntas clave cuyas respuestas deben ir procesándose, tanto a nivel psicológico como con el médico que realizará el procedimiento.

A criterio de Zelada, disparadores son: