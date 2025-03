Colores que transforman espacios

“A los 10 años comencé con las clases de pintura”, rememora la joven mientras hacía una pausa laboral. “Luego, en la adolescencia hice clases de dibujo y, a partir de ahí, una vez que terminé el colegio, empecé a aprender de manera autodidacta, experimentando nuevas técnicas y explorando mi propio estilo”, reseña.

Si bien pinta desde los 10 años, fue hace dos años que los murales se convirtieron en el centro de su trabajo. “Actualmente estudio arquitectura, lo que complementa totalmente mi visión artística y me ayuda a comprender los espacios y dónde intervengo”.

Pintar murales surgió cuando sintió la necesidad de expandir y explorar su arte más allá del lienzo. “Creo que mi estilo está en constante evolución, aunque mi fuerte es la naturaleza. Es lo que más me llama la atención y lo que más me gusta pintar”, confiesa.

Pero también le gusta probar diferentes formas de expresión, sin encasillarse en un solo estilo. “Creo que el arte es algo dinámico que cambia con el tiempo. Sigo explorando mi propio lenguaje artístico”, declara.

Murales que transforman

A Verónica Aramí le inspira la conexión que las personas pueden sentir con el mural. “Observo el espacio, la función que tiene y pienso en cómo integrar el mural para que cobre vida y se vuelvan uno solo”, refiere sobre el proceso de su trabajo.

“Me gusta que la obra no solamente sea algo bello, sino que también se vuelva propia para las personas que van a estar viéndolo a diario”, agrega.

Precisamente, en su cuenta de Instagram @arartepy recrea perfectamente todo lo que viene haciendo hasta ahora tanto en las residencias como en espacios comerciales y públicos, de constante afluencia.

El arte mural también representó un desafío personal para ella. “Desde chica siempre me desafi aba en el arte. Siempre me desafi aba a mejorar mis técnicas, mejorar en la pintura, en el dibujo, como también aprender nuevos estilos. Esto me llevó a estar aspirando siempre a algo un poco más grande y llegó un punto en que los murales me permitieron canalizar esa energía de una forma más desafiante y nueva también. Necesitaba algo que me sacara de mi zona de confort”, asevera.

Decisión con la que enfrentó un gran desafío al realizar un mural en un edificio en construcción. “La pared estaba al borde de una pileta y había muy poco espacio para moverme. También el clima; hacía muchísimo calor y el sol era intenso. Además, había albañiles trabajando por los muros de los departamentos, básicamente arriba mío. Fue un desafío constante mantener el equilibrio y trabajar en esas condiciones”, recuerda.

A pesar de las difi cultades, completó el mural y se dio cuenta de su capacidad de resiliencia.

Arte sin límites

“En un espacio residencial, un mural puede traer vida, puede generar una conexión emocional con quienes lo habitan y para mí no es solamente una decoración, sino que puede convertirse en un refl ejo de las emociones, los recuerdos y la identidad de quienes viven allí. Por otro lado, en lo comercial, esto puede reforzar la identidad de la marca y del lugar. Puede generar una diferenciación y crear una experiencia sensorial para las personas que visitan o para los empleados. Para mí un mural puede transformar el ambiente y deja una impresión duradera en las personas”, sostiene.

Uno de los murales más significativos en su trayectoria fue el que realizó en una casa, en dos muros en esquina que rodeaban una pileta: “No solo me marcó por el mural en sí, el resultado final o el diseño, sino por lo que significó para mí en ese momento de mi vida, porque estaba atravesando una etapa personal un poco difícil y al pintar me di cuenta de cómo el arte me envuelve, me da presencia y también me sostiene”.

Ese mural representó un punto de inflexión en su relación con el arte. “Me enseñó que el arte no es solamente un trabajo, sino que es mi espacio de refugio, de crecimiento y de amor. Me hizo entender que quiero vivir de mi arte, con presencia y emoción, porque es algo que no quiero dejar de lado”, confiesa.

Para Verónica Aramí, pintar es su forma de ser, de sentir y sobre todo de estar en este mundo, combinando colores y formas, para animar espacios que alegren los ojos y el alma de las personas.