Néstor Ló y los Caminantes: sin fronteras para soñar

Once canciones inéditas conforman Ndaipóri Frontera, el álbum que Néstor Ló y Los Caminantes acaban de estrenar en las plataformas digitales. En este material, la banda encabezada por Néstor López y Edu “Kambuchi” Martínez invita al público a viajar musicalmente por todo el continente con ritmos como la polca, la guarania, la cumbia, el vallenato y hasta el hip hop.

Más de dos años de trabajo demandó este álbum que contó con la producción musical de Gustavo “Popi” Spatocco, quien fue pianista de Mercedes Sosa y productor de sus álbumes Cantora 1 y 2.

“Fue muy loco porque nosotros estábamos barajando posibilidades de productores y teníamos como agendadas ya en Buenos Aires unas cuatro o cinco reuniones con productores superimportantes”, cuenta Néstor. En una charla, poco antes de viajar a la capital argentina, apareció el nombre de Popi Spatocco y la intención de contactar con él a través de Berta Rojas, ya que había sido el productor de los álbumes Historia de tango y Salsa roja de la guitarrista paraguaya.

“Saliendo para Buenos Aires yo le mando el correo y al toque me respondió y me anexó a un correo con el Popi, tipo ‘te dejo con Edu, tal cosa, ta, ta ta’. Y ahí ya el Popi me manda un correo con su teléfono y me dice: ‘Los espero el martes de 11:00 a 2:00”, relata Edu.

Añade que el viaje fue por invitación de la agrupación argentina de cumbia La Delio Valdez para participar de un show y, en medio de todo eso, agendaron los encuentros con los productores.

“No estaba en los planes juntarnos con él cuando sucedió eso”, comenta Néstor. Sin embargo, la conexión con el productor fue casi instantánea y ese primer encuentro con Spatocco se extendió por casi ocho horas.

“Nos juntamos con otras personas, también nos gustaba la visión, pero sabíamos que para este álbum era Popi definitivamente”, remarca Edu.

Señalan, además, que la elección de los artistas para las distintas colaboraciones que hay en el álbum se fue dando muy naturalmente. “Es como que les sentíamos a las canciones con las voces, a algunos más que otros. Sé que me mirás,con Ricardo Mollo, ya era ridículo. Jodíamos entre nosotros y cantábamos con la voz de Mollo, era una joda”, recuerda Néstor.

Sin embargo, el exguitarrista de Sumo y líder de Divididos aceptó gustoso la invitación y hasta le sumó un solo de guitarra a esta canción, en la que también participa el reconocido pianista argentino Lito Vitale.

“Fue muy loco, estaba en el estudio y escuchábamos que así como nosotros jodíamos cantando, era tal cual como lo imaginamos. Increíble fue”, relata Edu.

La última colaboración en sumarse a este proyecto fue la de Soledad Pastorutti para Dos Luceros, que llegó casi como un gol en tiempo de descuento.

“De repente el equipo de La Sole pensó que nosotros ya habíamos terminado el álbum. Como que se diluyó la comunicación y después, al final, retomamos el contacto”, menciona Edu.

Por su parte, Néstor señala que logísticamente fue muy difícil coordinar con algunos artistas porque cuentan con agendas muy apretadas. También indica que quedó por ahí “una espinita” pendiente de un artista colombiano con el que les gustaría colaborar en un próximo álbum. “No se pudo dar, pero estoy seguro de que es algo que va a suceder”, añade.

Otros encuentros que generaron un gran impacto en Edu y Néstor son los que tuvieron con Nahuel Pennisi, quien puso su voz a Imagino a las estrellas, y la gran artista peruana Eva Ayllón, quien se sumó a Bonanza.

“Últimamente mi WhatsApp está un poco extraño por estar hablando con Ricardo Mollo, con Nahuel Pennisi, con Eva Ayllón y con Juan Cancio (Barreto). Se generó algo muy lindo, que se sumen a esa energía y a esa didáctica de la banda. Siempre están tirándonos buena onda también”, relata Néstor.

Actualmente la banda está conformada por 16 músicos y, según afirman, la intención es poder expandirse y llegar con este álbum a otros países.

“Estamos con una dicotomía constante porque hace cinco años que hay propuestas para ir a Europa, para ir a Estados Unidos o a Buenos Aires, pero sucede que son para ir como dúo o como un acústico. Todavía no damos el brazo a torcer, digamos, de poder mostrar lo que venimos haciendo orquestalmente hace muchísimo tiempo”, indica Néstor.

No obstante, la agrupación ya ha recorrido escenarios de festivales cercanos en Brasil y Argentina, como la Fiesta Nacional del Chamamé, que se celebra cada año en Corrientes.

Sus integrantes confían en que este álbum, que ya está en las plataformas digitales, los acercará más al objetivo de poder llegar a otros países con su propuesta completa, que moviliza a unas 35 personas para cada show.

“No es fácil, pero sí creemos en esa puesta sonora y en esta música que estamos haciendo. Así se consume ese plato que nosotros preparamos, no hay otra forma de hacerlo”, subraya Néstor.

Edu espera que el público se lleve de este álbum “lo mejor de Paraguay y, por otro lado, lo mejor de cada artista invitado y de su país también”. “Me parece que por ahí va el espíritu del álbum”, remarca.

Por su parte, Néstor define Ndaipóri Frontera como “una juntada de amigos de distintos países hecha música”. También destaca que “fue muy cuidada la colaboración” para que cada artista suene en las canciones sin perder su propia identidad.

Afirma, además, que espera que la gente se tome el tiempo de escuchar el álbum, de arriba a abajo, “porque no son canciones sueltas, está pensado incluso en el orden para que sea una experiencia completa, con todos los artistas y con todas las dificultades que también conlleva el álbum”.

Las canciones de Ndaipóri Frontera