Superman: el hombre de acero vuelve a la acción

Superman, el hombre de acero, ha inspirado al cineasta James Gunn (Guardianes de la Galaxia) mucho antes de ser contratado como codirector del Universo DC. Según cuenta, comenzó a escribir esta película antes de sumarse a la famosa compañía de cómics y realizar la serie Peacemaker.

“Sabía que necesitábamos un eje para el nuevo DCU y Superman es el superhéroe original; él sería perfecto para ser el centro de este DCU”, detalla.

Esta vez es el actor David Corenswet el encargado de dar vida a Superman, así como a su alter ego, el periodista Clark Kent. En la trama de esta película, deberá reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana.

Corenswet afirma que conectó inmediatamente con Superman a través de la alegría que le genera a este superhéroe su trabajo y su responsabilidad. “Creo que es algo que lo distancia de otros superhéroes que atraviesan períodos en los que sus poderes son una carga o que el mundo no los quiere”, agrega.

También destaca el rol que tiene Lois Lane, la periodista del Daily Planet interpretada por Rachel Brosnahan, para mantener en su eje al hombre del planeta Krypton. Un gran ejemplo de esto, según la actriz, es la escena de una entrevista entre ambos.

“Me encanta esa escena porque te permite ver tantos colores distintos, no solamente de estos dos personajes, sino también de su relación”, expresa.

Destaca que Lois y Clark “son el lado opuesto de la misma moneda. Ambos creen en la verdad y la justicia y la implacable búsqueda de esto, pero a menudo tienen ideas muy distintas de cómo conseguirlo”.

Consultados acerca de la química entre ambos, David Corenswet recuerda que se conocieron en una prueba de cámara y que los dos tenían ese deseo de querer cuidar del otro y hacerlo sentir cómodo. “Pero apenas comenzó la escena teníamos que empezar a discutir. Esa fue una manera genial de comenzar una relación”, remarca entre risas.

James Gunn también destaca la química generada entre ambos actores.

“Es difícil explicar lo que es la química, yo realmente no sé lo que es. Sé que he trabajado con otras parejas románticas en pantalla que no la tenían y tratás de forzarla a través de la edición, de la música. Pero estos dos vinieron y empezaron a interactuar, estaba ahí, era como una electricidad”, subraya.

“Los dos son geniales individualmente, pero juntos es como algo químico en el que tienen energías distintas”, acota el cineasta.

En el proceso de escribir esta versión de Superman, que tendrá a Nicholas Hoult en el rol del villano Lex Luthor, Gunn experimentó durante un buen tiempo con distintas ideas, según refiere.

“La verdad es que siempre soy mi primer público. No me siento realmente como un escritor, sino como un periodista de mi imaginación, así que observo lo que pasa cuando lo escribo. Cuando estoy sorprendido, conmovido, si estoy riendo o llorando, siento que también podría funcionar con el público”, comenta.

En este sentido, señala que su intención fue encontrar la novedad, lo excitante, pero también ser leal a Superman, a sus valores y a su bondad.

El deseo de ser humano

Para David Corenswet, la dualidad entre Superman y Clark Kent radica en la intención del superhéroe en querer vivir una vida normal.

“Su razón para asumir la personalidad de Clark Kent en el Daily Planet creo que tiene que ver con su amor por la humanidad y su deseo de explorar realmente cómo es ser una persona. Tuvo una niñez muy normal creciendo en la granja, pero una vez que es Superman, de cierto modo, extraña ser parte de un grupo normal de gente que se va a trabajar todos los días, que queda atrapada en el tráfico, que se retrasa en el tren o que recibe un llamado de atención de su jefe”, expresa.

“Creo que parte de su alienación viene de saber que nunca va a ser completamente humano”, acota.

El actor señala que si pudiera tener uno de los superpoderes de Superman, elegiría poder volar, a partir de su experiencia pilotando avionetas y disfrutando la vista desde la cabina. “Creo que no habría nada mejor que volar sin tener ventanas a tu alrededor”, remarca.

A la hora de hacer volar a Superman para la gran pantalla, Gunn señala que trató de hacerlo lo más realista posible y, por ejemplo, cuando atraviesa las nubes se moja y le sopla el viento en el rostro.

Para la actriz Rachel Brosnahan, interpretar a Lois Lane le permitió tener una nueva apreciación acerca del trabajo que realizan los periodistas y la ética periodística. “La integridad periodística es muy importante en esta película y creo que quizás ahora esas conversaciones son más importantes que nunca. Fue un gran privilegio poder ponerme en estos zapatos”, añade.

También destaca el arco narrativo de su personaje y las diferentes facetas que se verán de Lois en este largometraje. “Lo que me gusta de esta película es que parte de ser una mujer fuerte significa descubrir tu propia vulnerabilidad”, subraya.

Krypto, un perro con inspiración real

El perro Krypto tiene el potencial de convertirse en uno de los personajes favoritos del público. Si bien la mascota de Superman ya aparece en algunos cómics, esta versión del canino está inspirada en Ozu, el perro que fue adoptado por James Gunn un poco después de haber comenzado a escribir el guion de esta película.

“Mi perro me estaba aterrorizando, haciendo un desastre en mi vida, y sentí un momento de gratitud al darme cuenta de que, afortunadamente, no tenía superpoderes. Él me inspiró a introducir a Krypto, que es como el elemento loco y caótico, que no sabíamos a dónde iba a ir”, expresa el cineasta.

A través de sus redes sociales, Gunn había señalado que Ozu, apenas llegó a su casa, comenzó a romper todo, los zapatos, los muebles; inclusive su laptop.

Comenta además que cuando escribe, realiza primero como una tormenta de ideas, va tomando distintas notas antes de comenzar a escribir los guiones. En el caso de Superman, este proceso le llevó varios meses, pero la idea de introducir a Krypto llegó después.

“Apenas tuve a Krypto, me imaginé el comienzo de la película y luego todo comenzó a surgir de ese punto”, remarca.

Superman llegará a los cines este 10 de julio y cuenta además con las actuaciones de Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince y Neva Howell.

El rodaje de la película se realizó en Noruega y en locaciones de Georgia y Ohio, en Estados Unidos.

Una previa exclusiva para los fans

Para aquellos fans que deseen ver la película en forma anticipada, este martes, 8 de julio, se realizará el Superman Fan First Premiere en el complejo Cinemark del Paseo La Galería.

Además de estar entre los primeros en disfrutar de este largometraje, con la entrada se entregará un kit oficial de colección que incluye: la entrada para la función en la sala gigante XD, un bolso tote de edición limitada, un ticket conmemorativo, un colgante y una credencial temática, además de un combo prémium Superman.

Los tickets se pueden conseguir a través de la web de Cinemark. El Kit 3D XD cuesta G. 300.000 y el Kit 3D XD D-Box cuesta G. 320.000.