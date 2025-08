Paraguayos listos para hacer historia

Astrid, la delfín de Asu2025

La natación será una de las grandes atracciones de estos Juegos, y la atleta paraguaya Astrid Caballero se prepara con determinación.

Con la mira puesta en el certamen continental, comparte sus sensaciones y perspectivas antes del gran desafío: “La verdad es que hay al tas expectativas por lo que fueron los Juegos Odesur en 2022. Creo que desde la inauguración hasta el final será una fiesta y en natación será increíble, ya que contamos con un nuevo centro acuático. Estoy feliz y emocionada por competir en casa y con nuestra gente”.

Astrid arranca el entrenamiento desde temprano, a las 7:00, dedicando el primer turno a la natación, y luego, por la tarde, otra vuelta de natación y gimnasio. A la noche va a la universidad usufructuando, gracias al Comité, una beca de estudios que los lleva muy bien, confiesa.

A su criterio, el Team Paraguay está muy bien, pues lleva preparándose hace más de un año y todos están muy emocionados.

La nadadora estará en varias modalidades. Su comida preferida es la pasta y admira a Benjamín Hockin, a quien considera “un gran nombre en la natación paraguaya”.

Astrid ya vivió la adrenalina de los compatriotas alentando en lo que fue Odesur 2022 y ahora deja un mensaje para los que acudirán a Asu2025: “Los Juegos serán una fiesta, es una gran oportunidad para que la gente vaya a conocer y también para apoyar a todos los deportistas porque estar compitiendo en casa será muy valioso por sentir el apoyo del público, por la importancia y además van a aprender sobre ese deporte y van a disfrutar”.

Iván, la fuerza en karate<b> </b>

Otro de los que demostraron talento y buen trabajo en estos años fue Iván Florentín, quien nos representará en karate durante los Juegos de Asu2025: “Estoy extremadamente preparado para lo que serán las competencias en Asu, es una oportunidad increíble que antes no se me había presentado”, confiesa.

Iván que practica la disciplina desde los 6 años y considera que un evento así en nuestro país es un sueño: “Desde chico había soñado con competir en un certamen de gran magnitud y con el plus de que mi familia, amigos y conocidos puedan ir a verme”.

Ni bien se enteró de que representará a nuestro país comenzó su rutina de entrenamiento más duro, por las mañanas, bien temprano, cuando sale a correr, ya sea al cerro Lambaré o la Costanera. Tras una pausa va a la universidad y luego a entrenar con la selección y en su dojo.

Considera que en karate tenemos “muy buen nivel de nuestros juveniles, muchos de mis compañeros son futuras estrellas, grandes atletas en proyección y veo mucho futuro en nuestra selección nacional”.

El deportista que lo inspira es Jesús Servín, un “crack en el país”. Entre risas dice que su comida favorita es la pizza e instó a los jóvenes a que se animen a ver y practicar karate, pues “realmente hace falta más gente que apoye el karate para engrandecer este bello deporte”. Agradeció a su abuelo, Isidro Florentín: “por todo lo que está haciendo por mí, porque si él no me decía para practicar el karate a los seis años yo no estaría acá”.

Gabi Marecos, la destreza en el tatami

Gabriela Marecos no solo se calza el judogi, sino que se pone encima años de esfuerzo, disciplina y sueños que nacieron en un dojo.

Ella nos comenta sus sentimientos de estar en los Juegos Asu2025: “Siento mucha emoción cada vez que se acercan más los juegos, es un orgullo representar al país, para mí llegar a este evento es un éxito enorme en mi carrera como judoca”.

Comenta que la preparación es muy exigente y dura; al menos en el judo, se requiere entrenar dos veces al día, levantarse temprano, a las 5:00 o 6:00 de la mañana, desayunar y luego a entrenar; algunos días, hasta tres sesiones practicando fuerte para llegar bien a la competencia.

Sus deportistas favoritos son sus compañeros Ángel Gini y Mateo Cabral, y en cuanto a comida, opta siempre por una milanesa. “En Asu van a encontrar una buena cantidad de deportes con mucha adrenalina, emoción y también diversión en cada una de las disciplinas para que conozcan los distintos deportes”, es su mensaje.

Thiago, estrella ascendente en bádminton

Con apenas 14 años, Thiago Acha representará a Paraguay en bádminton en los Juegos Panamericanos Junior.

El joven prodigio afrontará con entusiasmo y madurez un desafío que marcará el inicio de su camino en el alto rendimiento continental.

“Estoy muy orgulloso y contento de poder estar para los juegos, después de muchos años de esfuerzo y me siento superbién y preparado para lo que se viene”, dice el joven al comentar sobre su rutina y preparación: “Ahora estoy entrenando mañana y tarde porque debemos mejorar, estamos a full, para tener oportunidad de pelear con los mayores. En eso se basa mi rutina; cancha, gimnasio todos los días”.

Uno de sus mayores ídolos en este deporte es el chino Lin Dan, dos veces campeón olímpico y multicampeón mundial, y a nivel nacional, su referente es Josías Haneman. El plato preferido es la milanesa con puré.

En su mensaje Thiago anima a todos “a que vengan a ver bádminton, pues es un deporte emocionante por la velocidad que tiene y no se arrepentirán del espectáculo”.

La fiesta de los Juegos ASU2025

La segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se pondrá en marcha el próximo sábado 9 de agosto en el estadio Defensores del Chaco con el certamen inaugural desde las 19:00 con el desfile de los 41 países que tendrán a sus abanderados, y el cierre será con un show artístico con artistas nacionales e internacionales.

El certamen multideportivo juvenil más grande del continente tendrá más de 4.000 atletas que buscarán el podio en los 28 deportes y 42 disciplinas hasta el sábado 23 de agosto, día de la clausura.

Las entradas para el certamen inaugural tienen un costo de G. 100.000 para Preferencia E y G. 50.000 para Gradería Norte.

En cuanto a las competencias, el ticket es el pase a los eventos deportivos que se organizan cada día, pudiendo acceder a cada competencia, siempre y cuando haya lugares disponibles.

Estas entradas tienen un costo de G. 20.000. También hay una dedicada por deporte: Los espectadores tendrán acceso a una zona reservada en tribunas de la sede correspondiente, pero sin opción de elegir un asiento, y tendrán un costo de G. 30.000.

El ASU PASS, con un valor de G. 150.000, otorgará acceso a los Parques del Comité Olímpico Paraguayo y de la Secretaría Nacional de Deportes, así como a todas las sedes independientes y subsedes de las disciplinas que requieran una entrada.

El ASU PASS será válido para acceder al sector de tribunas en todas las instalaciones deportivas, ingreso sujeto a aforo disponible, y será válido durante los 15 días de competencia