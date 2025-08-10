La fiesta de los Panamericanos Junior 2025

Los amantes del deporte tendrán una gran variedad de disciplinas todos los días durante las dos semanas en las que se contará con 28 deportes en 42 modalidades que se distribuirán en las sedes asignadas.

En el Comité Olímpico Paraguayo (COP) se podrán apreciar las siguientes disciplinas: tiro deportivo y con arco, natación carrera, artística y clavados, ciclismo pista, bmx freestyle y race, hockey, judo, vóley de pista y playa, patinaje artístico, velocidad y skateboarding, baloncesto, 3x3, taekwondo, karate, lucha, atletismo y rugby.

Mientras, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se podrá seguir el balonmano, la gimnasia rítmica y artística, bádminton, esgrima, squash, tenis de mesa y levantamiento de pesas.

En las sedes independientes se albergarán otros deportes: Bahía de Asunción (remo y canotaje); Costanera José Asunción Flores (ciclismo ruta).

En Encarnación tendremos ciclismo MTB, vela, natación en aguas abiertas y triatlón. Además, el Lago Manene albergará el esquí náutico, el Asunción Golf Club el golf y Rakiura el tenis.

Los deportes estarán en acción desde las 8:00 hasta las 20:30 y se podrá ver en vivo a través de Panam Sports.

También se puede descargar la app oficial Asu2025, donde se tendrán los detalles específicos de días y horarios para cada disciplina.

Las competencias, el ticket es el pase a los eventos deportivos que se organizan cada día, pudiendo acceder a cada competencia, siempre y cuando haya lugares disponibles en ese momento.

Estas entradas tienen un costo de G. 20.000. También hay una dedicada por deporte: Los espectadores tendrán acceso a una zona reservada en tribunas de la sede correspondiente, pero sin opción de elegir un asiento y tendrán un costo de G. 30.000.

Y finalmente el ASU PASS, con un valor de G. 150.000, que le otorgará acceso a los Parques del Comité Olímpico Paraguayo y de la Secretaría Nacional de Deportes, así también tendrá acceso a todas las sedes independientes y subsedes en donde se desarrollen las actividades deportivas y que requieran una entrada.

El ASU PASS será válido para acceder al sector de tribunas en todas las instalaciones deportivas, ingreso sujeto a aforo disponible y será válido durante los 15 días de competencia.