Bridal season

Las crónicas internacionales sobre moda hablan de que el diseñador Gaurav Gupta fue el centro de atención en la India y de ahí al mundo con el mayor desfile de pasarela de su carrera. Conocido por sus creaciones para la Met Gala y los Oscar, presentó su primera colección bridal con la majestuosidad que caracteriza a las bodas de su país.

De hecho, la industria de los casamientos mueve unos 130.000 millones de dólares en la India y en este 2025 se proyecta como la temporada más grande de los últimos tiempos.

El desfile de Gupta se realizó en el Jio World Convention Centre, el mismo escenario que albergó la fastuosa boda de los Ambani, que acaparó titulares internacionales el año pasado.

Hubo escenografías dramáticas, mesas lujosamente decoradas y música en vivo con bailarines tradicionales, creando una experiencia inmersiva que fusionó el desfile de moda con una celebración nupcial de lujo.

