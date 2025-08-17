ABC Revista

Bridal season

Desde Mumbai, la alta costura nupcial se abre paso en las pasarelas y se proyecta de manera internacional. Un abordaje estilístico con marcada influencia de la India, pero con la delicadeza de tejidos nobles en colores neutros.

Por Marta Escurra
17 de agosto de 2025 - 01:00
Gaurav Gupta y su icónico estilo estructurado.
Gaurav Gupta y su icónico estilo estructurado.044125+0000 SUJIT JAISWAL

Las crónicas internacionales sobre moda hablan de que el diseñador Gaurav Gupta fue el centro de atención en la India y de ahí al mundo con el mayor desfile de pasarela de su carrera. Conocido por sus creaciones para la Met Gala y los Oscar, presentó su primera colección bridal con la majestuosidad que caracteriza a las bodas de su país.

La industria de los casamientos mueve unos 130.000 millones de dólares en la India.
La industria de los casamientos mueve unos 130.000 millones de dólares en la India.

De hecho, la industria de los casamientos mueve unos 130.000 millones de dólares en la India y en este 2025 se proyecta como la temporada más grande de los últimos tiempos.

El desfile de Gupta se realizó en el Jio World Convention Centre, el mismo escenario que albergó la fastuosa boda de los Ambani, que acaparó titulares internacionales el año pasado.

Diseños que no escatiman en detalles y creatividad.
Diseños que no escatiman en detalles y creatividad.

Hubo escenografías dramáticas, mesas lujosamente decoradas y música en vivo con bailarines tradicionales, creando una experiencia inmersiva que fusionó el desfile de moda con una celebración nupcial de lujo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado