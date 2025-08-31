Apuesta académica en inteligencia artificial

“La innovación tecnológica debe ir de la mano con la ética y el impacto social positivo; no se trata solo de preparar a profesionales para usar estas herramientas, sino de promover una cultura de responsabilidad, transparencia y equidad en su implementación”, sostiene Romina Aquino Lefebvre, coordinadora de Comunicación y Marketing de la UCOM.

Ese es el valor diferencial de la propuesta académica de esta institución: no mirar a la innovación desde afuera, sino impulsarla y acercarla a la sociedad, con un propósito claro.

“Nuestra visión es ser una universidad que no observa la innovación, sino que la impulsa y la pone al alcance de todos. Desde nuestra perspectiva de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), formamos personas capaces de humanizar la tecnología, poniendo a la sociedad en el centro y garantizando su uso justo y seguro”, enfatiza Aquino Lefebvre.

Programas diseñados para todos los sectores

Actualmente, la UCOM ofrece dos programas de formación en Inteligencia Artificial: el Diplomado en IA para Empresas, desarrollado junto a Senpai Academy (Uruguay), pensado para áreas como marketing, ventas, RR.HH., operaciones y management, y el Diplomado en Finanzas Inteligentes: IA Aplicada, desarrollado con Wegital (Paraguay) y Digital House (Argentina), orientado a analistas y ejecutivos financieros que buscan optimizar procesos y tomar decisiones con datos reales.

Próximamente, la universidad ampliará su oferta con diplomados en IA para el Mercado Asegurador, IA aplicada a Legales e IA para la Educación, respondiendo a sectores estratégicos que ya experimentan transformaciones profundas.

“Los programas están diseñados para profesionales que quieren aprovechar el potencial de la IA de forma práctica y estratégica, sin importar su experiencia previa en tecnología. Lo relevante es que todos ellos se construyen y dictan junto a aliados estratégicos y expertos, con contenidos alineados a las tendencias globales”, explica Aquino Lefebvre.

Ética, práctica y aplicación real

Más allá de lo técnico, la universidad pone en el centro un enfoque de uso crítico de la IA con ética y transparencia.

Cada programa combina fundamentos, práctica y proyectos aplicados a entornos reales, donde los participantes trabajan con IA generativa, modelos de lenguaje, entornos de análisis de datos y plataformas de automatización, además de explorar la ética y seguridad en su implementación.

