París Fashion Week: Estilismos & celebrities

Esta edición de la Semana de la Moda de París fue decisiva tras los cambios sin precedentes al frente de las marcas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales, informa AFP.

En este evento de tendencias globales en las casas Chanel, Dior, Balenciaga o Loewe debutan sus nuevos diseñadores.

Un desfile de L’Oréal París convocó a celebridades de todos los continentes, entre ellas las actrices Eva Longoria, Jane Fonda, Viola Davis, la francesa Philippine Leroy-Beaulieu conocido por su participación en la serie “Emily en París”; la alemana estadounidense Heidi Klum y la argentina Luisana Lopilato, entre otros. También acudieron otras famosas como Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly en el desfile de Louis Vuitton.

Louis Vuitton presentó en el Louvre una colección femenina cómoda y elegante, como un viaje a la intimidad, en tanto lamarca francesa Courrèges revive la famosa minifalda. Por su parte, las propuestas de Stella McCartney desvelaban una mujer empoderada y en la que las siluetas con volumen han estado presentes.

A la espera de Chanel

El momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, mañana lunes 6.

El francobelga toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 de su emblemático diseñador.

Sobre la pasarela esta semana, se espera el derroche de feminidad en forma de vestidos de la australiana Zimmermann y el libanés Elie Saab, por separado. También habrá lugar para la moda urbana de aires deportivos de la mano de la “maison” de Lacoste, la tecnicidad y guiño plisado desde el Asia con el nipón Miyake, reporta EFE.

El cierre de esta edición de París Fashion Week dedicado a la mujer está a cargo de Pierre Cardin, el martes 7 de octubre.