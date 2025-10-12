Esto sucedió

Un precursor de la TV paraguaya

El Fugitivo marcó época en la televisión paraguaya, recuerda Hugo Díaz, autor del libro Pequeñas grandes historias de la televisión paraguaya. Entre los pioneros rescata la figura de Ricardo Sánchez Abdo, clave por su visión y entusiasmo para impulsar proyectos que cautivaron a los televidentes: “En plena época dorada de la televisión, Canal 9 emitió la serie norteamericana El Fugitivo, que se convirtió en un fenómeno de audiencia”. Sánchez Abdo en alianza con ABC Color lanzó el concurso para saber quién era el verdadero asesino de la trama. Y la gente se prendió.

El afortunado de El Fugitivo

El ganador del concurso fue Rubén Ovelar Melgarejo (71), el actual CEO de Senior Publicidad. “Gracias a ese premio, por primera vez me subí a un avión! Y por primera vez viajé al exterior con un permiso de menor porque tuve que viajar solo, vendiendo el otro pasaje para solventar la estadía”, recuerda. ABC lo entrevistó en 1970: “Nilo Rubén Ovelar cursa el quinto año humanístico en el colegio North American School. Trabaja en Estudio Uno, la conocida agencia de publicidad... Es cerrista fanático y dijo que Saturnino Arrúa es el mejor jugador de su equipo y del país”.

Día de la Raza

En 1970, el 12 de octubre era el Día de la Raza, feriado nacional. “Pese a la intensa lluvia de ayer, se cumplió en la Plaza Isabel La Católica la ofrenda floral conmemorando el Día de la Hispanidad. En la foto, los embajadores de España y Perú, don Fernando de Olivié González Pumariega y Dr. Fernando Rodríguez Pastor, respectivamente, en el momento de depositar la corona de laureles. A la derecha, el Dr. Honorio Campuzano, presidente de la Junta Municipal de Asunción”, decía ABC Color.

