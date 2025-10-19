Una chispa que nunca se apaga

“Los fundadores de la actual Farrés S.A.C.E.I. siempre fueron unos apasionados de la mecánica, los motores y todo lo que tenga que ver con obtener su mayor rendimiento”, recuerda Osvaldo Farrés Duarte, presidente del Directorio.

En la década del 30, Olegario Farrés Puyol, un joven catalán de espíritu inquieto, abrió un pequeño taller en la calle Callejón Porvenir casi Teniente Fariña.

Con trabajo incansable, la empresa evolucionó hasta convertirse en una sólida industria, actualmente con casa matriz en Perú 1074.

“La visión siempre fue la búsqueda de la excelencia, en forma casi romántica al inicio”, rememora Osvaldo, pero el gran salto llegó con Blanca Duarte de Farrés, actual presidenta honoraria, quien profesionalizó la gestión y concentró los esfuerzos en lo que realmente hacían bien.

De esa decisión nació un símbolo nacional: Baterías Farrés, Industria Paraguaya.

Su creador, Olegario Farrés Mongelós, repetía con orgullo que “en Paraguay pueden existir baterías importadas muy buenas, excelentes, pero nunca mejores que una Farrés”.

Los desafíos del Chaco impulsaron nuevas ideas. “Al Chaco hay que tratar de comprenderlo, no vencerlo”, afirma Osvaldo.

En esos viajes, el calor y la falta de agua dañaban las baterías. Entonces, la tercera generación, representada por Olegario Daniel Farrés Duarte, ideó una solución: envasar el agua desmineralizada que se producía en la fábrica.

Así nació Agua Desmineralizada Farrés, hoy presente en gasolineras y casas de repuestos de todo el país.

Luego vendría el Líquido Refrigerante Farrés, con la misma filosofía. “Hay importados y muy buenos, pero ninguno es mejor que un refrigerante paraguayo Farrés”, sostiene.

Motores, sueños y orgullo paraguayo

La pasión por el automovilismo está en el ADN de la marca. “Don Olegario tuvo activa participación en el automovilismo, siguió preparando autos para el TransChaco Rally”, recuerda Osvaldo.

Olegario Farrés fue corredor, fundador del Centro Paraguayo de Volantes, diseñador de su insignia y ganador del primer Rally del Paraguay.

Años más tarde, siguió preparando autos para el Transchaco Rally, donde todavía resuenan los ecos de los VW Fusca de Héctor Omar Risso y Gerardo Planás.

“Inicialmente las baterías que preparamos para las transmisiones del Transchaco Rally debían durar 10 días, y volver intactas”, comenta Osvaldo Farrés.

Aquella lucha constante contra el calor, el polvo y la distancia fue también un laboratorio natural que ayudó a Farrés a perfeccionar su tecnología y fortalecer su calidad.

Incluso el logotipo de Farrés —a punto de cumplir 65 años— rinde homenaje a ese espíritu con sus banderines de largada y llegada. “Está lleno de simbolismo: universalidad, entusiasmo, determinación y pasión”, resume.

Con sus productos, Farrés fabrica orgullo, porque su verdadera energía está en el legado de esfuerzo, innovación y amor por lo hecho en Paraguay.

Esa chispa que nació hace casi un siglo, sigue encendiendo el camino.

/más info/ www.farres.com / (+595994) 348-257.