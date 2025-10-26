La onda del romanticismo llegó al dial 98.5 FM

Desde el 20 de octubre, Cardinal Romance ABC FM 98.5 volvió a nacer con una propuesta pensada para acompañar cada momento del día.

Su esencia se mantiene intacta: melodías que despiertan recuerdos, voces que inspiran cercanía y una selección musical cuidada con el sello inconfundible de Fredy y Wilson Ramírez, responsables de mantener viva la magia del género romántico.

Más que una emisora, Cardinal Romance es una experiencia emocional que une generaciones a través de canciones eternas, esas que siguen latiendo al ritmo del corazón.

Conociendo a los conductores

DENISE HUTTER

Programa: La incondicional

Horario: De lunes a viernes, de 6:00 a 9:00

Nombre o apodo con el que te identificás: Con un Denise bien pronunciado ya soy más que feliz, porque estoy acostumbrada a que cada quien diga mi nombre como cree que se lee, y a veces no le aciertan.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Primero, un privilegio, porque mis compañeros tienen más trayectoria que yo y mucho que enseñarme; y segundo, la liberación de una faceta mía que quizás solo salía en karaokes o encuentros con amigas. Creo que muchos somos bastante más románticos de lo que mostramos en el día a día.

Tres canciones que te emocionan: Mariposa(Abel Pintos), Esos locos bajitos(Joan Manuel Serrat) y Hasta mi final(Il Divo).

Tres artistas que recomiendes: Abel Pintos, César “Banana” Pueyrredón y Zoe Gotusso.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: Me gusta iniciar la mañana con temas de color que generen debate, nada muy serio como para amargarnos el día, sino todo lo contrario: riéndonos de nosotros mismos y de la realidad que nos toca.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicadora?: Amo el arte en todas sus manifestaciones y trato de hablar al respecto de manera sencilla y que llegue a la gente. Cuando algo apasiona, se nota, y compartir con los oyentes mi amor por la música, el cine o las artes visuales siempre es un placer.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: Desde que tengo uso de razón mi familia me dice “Susanita”, por el personaje de Mafalda, porque de chica escribía poemas de amor; de adolescente, cuentos; y de jovencita lo busqué, fracasando estrepitosamente. Hasta que aprendí que el amor no se busca: el amor te encuentra. Y puedo decir que el amor me encontró, tanto en lo personal como ahora también en esta nueva etapa en la radio.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: Sé que los oyentes de la “vieja” Cardinal Romance están prendidísimos desde el primer día a nuestra nueva propuesta, y me encanta. Pero también quisiera invitar a la audiencia que siempre eligió la 98.5 FM a que se quede y le dé una oportunidad al Romance, porque cada horario y locutor tiene su estilo, y la nueva Cardinal respetó eso. Mis exoyentes podrían sorprenderse gratamente si le dan una oportunidad a la música romántica.

JORGE PUIG

Programa: La movida

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00

Nombre o apodo con el que te identificás: Jorge Puig.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Representa volver a mi primera casa de música romántica, después de haber estado 13 años en ella y regresar 12 años después.

Tres canciones que te emocionan: No tengo solo tres, tendría muchas más, porque eso depende del estado de ánimo.

Tres artistas que recomiendes: Tampoco podría elegir tres. Me gustan los temas en inglés, español y portugués; la lista sería interminable.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo acompañaremos a los oyentes con buena música. Eso es lo que quiero ser: la compañía de la gente mientras hace sus cosas.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicador?: A mucha gente no le gusta que sea demasiado sincero, que diga lo que pienso o lo que siento. Por eso algunos dicen que soy “argel”, pero quienes me conocen saben que es todo lo contrario.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: El amor lo es todo. En lo personal, si no amara lo que hago, no lo haría. Para que las cosas salgan bien hay que hacerlas con amor y con ganas. Como se suele decir: si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. En mi vida personal, el amor también es lo más importante: el de los amigos, la familia o la pareja. Vivir rodeado de ellos es lo mejor que te puede pasar.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: Si no tienes lo que amas, ama lo que tienes.

ADELA MERCADO

Programa: A de la tarde

Horario: De lunes a viernes, de 12:00 a 15:00

Nombre o apodo con el que te identificás: No tengo apodo. Llevo mi único nombre de pila, Adela, aunque de niña mi padre me decía cariñosamente —no siempre— “mi Ayeyí”.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Trabajar para Cardinal Romance, con su directora Sara y compañeros de primer nivel manejando las áreas artísticas y musicales —Wilson y Freddy Ramírez, y el controlador central Kike Alfonso— representa la seguridad de un producto que la audiencia busca, encuentra y con el que se encariña. Es trabajar en familia, en equipo, y así todo será siempre un suceso.

Tres canciones que te emocionan: Mi enfermedad(Fabiana Cantilo), Tu misterioso alguien(Miranda) y Te llamo(Sergio Denis).

Tres artistas que recomiendes: Vicentico, Los Rancheros y Chayanne.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: El espacio se enfoca en las letras de canciones que calaron el alma, en cómo viven hoy sus intérpretes y en los mensajes de los oyentes que nos escriben desde dentro y fuera del país. Muchos viven en el extranjero, y nada mejor que enviarles buena energía, porque la vida lejos se vuelve más nostálgica y melancólica. También interactúo sobre mi vida y la de los oyentes, dándoles la importancia que merecen, porque los protagonistas son ellos y la música.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicadora?: Soy un ser auténtico, sin vueltas. Me gusta agradar, hacer que la gente se sienta bien. La felicidad de los demás me importa mucho, y me esfuerzo para que A de la tardetransmita alegría y armonía, dos sentimientos que me identifican.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: El amor, demostrado en palabras, con un “te quiero” o un “te amo” que signifique gratitud y valoración hacia quien te hace bien, es un aliciente fundamental. Tengo mucho amor: doy y recibo de mis seres queridos y de personas que quizá no conozco, pero que siempre están. Creo que Dios abre sus brazos para decirnos que, en una canción, también podemos encontrarlo y sentirnos mimados por Él.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: Nuestra cita diaria es de lunes a viernes, de 12 a 15 h, por la 98.5 FM. Los invito a acompañarme y compartir alegría, armonía y buena música.

TERESA FRANCO

Programa: Vitaminas

Horario: De lunes a viernes, de 15:00 a 18:00

Nombre o apodo con el que te identificás: Tere Franco.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Es volver a estar en mi lugar favorito, haciendo lo que me gusta, como me gusta, y en contacto con la gente, que es mi principal motivación.

Tres canciones que te emocionan: Angels(Robbie Williams), Cuando no estás(Andrés Calamaro) y Sunny(Luis Miguel).

Tres artistas que recomiendes: Melendi, Abel Pintos y Alejandro Sanz.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: Sobre aprender a vivir con agradecimiento y alegría a pesar de los obstáculos, sobre tener siempre planes y metas, y sobre valorar el regalo que es la vida. Me gusta ser parte de los días de los oyentes, esa amiga virtual que siempre está.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicadora?: Creo que la gente se engancha con mi espontaneidad, empatía y energía. Soy tal cual me escuchan, y eso se siente.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: El amor es el motor de todo. Es inspiración y motivación en todo lo que haces y con quienes compartís, tanto en la vida privada como en el trabajo.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: La vida es hermosa y es un regalo. Disfrutemos el presente sin mirar atrás, pase lo que pase, mirando siempre hacia adelante.

GABRIELA MALLORQUÍN

Programa: Conexión Romance

Horario: Sábados, de 9:00 a 12:00

Nombre o apodo con el que te identificás: Gaby Mallorquín.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Representa el renacimiento de una nueva etapa en la historia de la radiofonía nacional, que marcó historia y hoy renace con más fuerza que nunca, uniendo generaciones a través de la música. Es un honor formar parte de Cardinal Romance; me siento feliz, agradecida y bendecida.

Tres canciones que te emocionan: Todo a pulmón, Inolvidabley La cosa más bella.

Tres artistas que recomiendes: Luis Miguel, Chayanne y Rosario.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: En Conexión Romancehablaremos del amor, de la música, de los grandes artistas de todos los tiempos, transmitiendo positivismo, alegría y emoción.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicadora?: Soy auténtica, sencilla, perseverante, sensible, apasionada, enamoradiza, divertida y agradecida.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: El amor es el motor de todas las cosas. Es lo que hace que todo lo que hagamos tenga sentido y se haga con el corazón. Sin amor, nada funciona. La fórmula es el amor.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Prioriza el presente, aprovecha cada oportunidad y agradece cada día a Dios por un nuevo amanecer.

PABLO GUERRERO

Programa: A pura naftalina

Horario: Domingos, de 8:00 a 12:00

Nombre o apodo con el que te identificás: Pablito.

¿Qué representa para vos estar en Cardinal Romance?: Es una gran emoción, porque siempre fui oyente y ahora paso a conducir un programa. Esa emoción intentaré transmitirla en cada emisión.

Tres canciones que te emocionan: Soy un corazón tendido al sol (Víctor Manuel), Todo a pulmón (Alejandro Lerner) y Sonho de Ícaro (Biafra).

Tres artistas que recomiendes: José Luis Rodríguez, Franco Simone y Nino Bravo.

¿Sobre qué temas te escucharemos hablar en tu programa?: Escucharemos los grandes clásicos de las décadas del 60, 70 y 80, junto con esas canciones que se perdieron en el tiempo. También hablaremos de anécdotas de los intérpretes, de las letras y de los lugares emblemáticos donde nació la música romántica.

¿Qué rasgos sentís que te definen como persona y como comunicador?: La sinceridad en la comunicación y el respeto al oyente. Son los dos ingredientes que considero esenciales para un buen programa de radio o televisión, especialmente cuando se habla de música.

¿Qué representa el amor en tu vida o en tu trabajo?: El amor es entrega absoluta, sin condiciones ni censura. Es el lugar donde se cura la salud del alma.

Una reflexión breve o frase para nuestros oyentes y lectores: Acompáñennos todos los domingos a partir de las 8:00, porque en cada canción encontrarán paz, compañía y mucho romance.