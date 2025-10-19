Cardinal Romance: estas son las voces que te acompañarán día a día

Cardinal Romance está de regreso en la 98.5 FM, con la mejor música romántica del mundo y, a partir de mañana, ofrecerá una variada programación con propuestas para acompañarte todos los días de la semana.

Denise Hutter comenzará las mañanas con “La incondicional”, un programa que toma su nombre de su canción favorita de Luis Miguel.

“Yo soy una persona de iniciar la mañana con bastante energía y lo que vamos a hacer es que esa energía se vuelque a los temas románticos que probablemente nos llevan a querer cantar en el auto”, expresó.

En este sentido, afirmó que la idea es acompañar a la audiencia para llegar al trabajo, llevar a los chicos al colegio, con buena onda y dejando de lado las preocupaciones.

Para Jorge Puig el regreso a Cardinal Romance “es algo muy lindo”, ya que le tocó despedir la emisora hace 12 años.

El conductor llega con “La Movida”, un programa que ya se ha convertido en un sello personal, con una combinación de clásicos y también novedades de la música romántica.

En este sentido, destacó la vigencia de la música romántica señalando que hasta los jóvenes que son reguetoneros, de repente, escuchan algún tema que los identifique con su situación sentimental.

Puig afirmó que habrá mucha interacción con el público. “La gente es el artista principal. Nosotros podemos hacer un lindo programa, poner las mejores músicas del mundo, tener la mejor voz del mundo, pero si no tenés una persona que está detrás de la radio, no existís”, expresó.

En este sentido, subrayó que “la gente es lo más importante, es la esencia de que el programa funcione”.

Desde el mediodía, Adela Mercado estará con “A de la tarde”, a la que la conductora define como una propuesta “llena de emociones”.

“Vamos a recordar las canciones de antes, de hoy y de siempre. Las canciones que siguen siendo ese toquecito que nos da alegría, nos da razón, nos impulsa, porque cada uno tiene una vivencia”, comentó.

“¡Yo no le voy a dejar dormir a nadie!”, afirmó entre risas, señalando su alegría por sumarse a esta emisora. “Son años y años que llevo en esta profesión, he hecho de todo, pero para mí es como la primera vez. Estoy demasiado feliz”, agregó.

“Yo me hice en Cardinal Romance, fue mi escuela de locución, mi escuela para hacer publicidad”, afirmó Teresa Franco, quien llegará a la 98.5 FM con sus “Vitaminas”, desde las 15:00.

Para la conductora “es un desafío de emociones” empezar este nuevo ciclo del programa y afirmó que buscará acompañar al público con mucha energía a lo largo de la tarde, como lo ha hecho anteriormente.

Gaby Mallorquín afirmó que es “un honor y un desafío muy grande” ser parte de Cardinal Romance. La conductora sostuvo que buscará crear un vínculo con la audiencia a través de “Conexión romance”, los sábados por la mañana.

“Vamos a estar acompañándoles, refrescándoles con los mejores clásicos y los artistas favoritos”, destacó.

Las mañanas de los domingos serán “A pura naftalina” con Pablo Guerrero. “Es una audiencia mayoritaria que busca reencontrarse con la música del pasado, la música que le recuerda aquellos momentos gratos de su vida, aquellos momentos lindos, dulces, la adolescencia y que va a atrapar por su bella poesía”, concluyó.

La emisora se puede sintonizar a través de la 98.5 FM, también a través de la web y la app de ABC Color, y en desdeparaguay.com.

Programación de Cardinal Romance