Team Paraguay, en los Juegos Bolivarianos

El Team Paraguay puso oficialmente en marcha el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
El Team Paraguay puso oficialmente en marcha el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, dando su primer gran paso competitivo en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que celebran su vigésima edición con la participación de 11 países y más de 4.000 atletas en acción.

Por David Rolón

Para esta nueva cita multideportiva, la delegación paraguaya se presenta con una de las comitivas más numerosas de los últimos años: 125 atletas, distribuidos en 22 deportes, desde disciplinas tradicionales, como atletismo, natación y taekwondo, hasta deportes de conjunto, que han mostrado un crecimiento sostenido, como balonmano, rugby 7, futsal y vóleibol de playa.

El desafío no es menor. Paraguay apunta a superar la histórica actuación lograda en Valledupar 2022, donde el país registró su mejor campaña en unos Juegos Bolivarianos, con 37 medallas en total: 7 de oro, 15 de plata y 15 de bronce.

Fiorella Goritzia Gatti (18 años) y Francesco Marcantonio (27), de squash,
Aquel desempeño marcó un antes y un después para el deporte nacional, evidenciando el empuje de una nueva camada de atletas y la consolidación de varios referentes internacionales.

Hoy, en territorio peruano, el objetivo es dar continuidad a ese proceso ascendente. El equipo nacional reúne a atletas experimentados, que ya conocen el rigor de la competencia bolivariana, junto a jóvenes promesas, que vivirán su primera gran experiencia internacional dentro del ciclo olímpico.

Agua Marina Espínola, ciclista.
Esta combinación de talento, renovación y ambición deportiva convierte a Paraguay en un protagonista a seguir durante toda la competencia.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima no solo inauguran un nuevo calendario de desafíos rumbo a Los Ángeles 2028, sino que representan una oportunidad estratégica para medir el nivel del deporte paraguayo frente a las potencias de la región, afinar equipos, evaluar procesos y proyectar el rumbo de las próximas temporadas.

Charles Hockin,nadador.
Con 125 atletas en escena, un calendario competitivo exigente y la ilusión de volver a hacer historia, el Team Paraguay inicia su travesía con la bandera en alto y la confianza puesta en repetir y superar las gestas que ya forman parte de la identidad deportiva del país.

Montserrath Viveros, esgrimista.
Una historia de crecimiento y conquista Durante décadas, los Juegos Bolivarianos parecieron un territorio ajeno para el deporte paraguayo.

Creado para honrar el legado integrador de Simón Bolívar, el evento reunió históricamente a países andinos con una fuerte tradición multideportiva, mientras que Paraguay –geográficamente distante y sin vínculo directo con la gesta libertadora– observaba desde afuera.

Ángel Gini, judoca.
Sin embargo, en 2013 todo cambió. Trujillo, Perú, fue el escenario donde el Comité Olímpico Paraguayo decidió