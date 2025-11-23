Agenda cultural y artística del 23 al 29 de noviembre de 2025

DOMINGO 23

Concierto / Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní cierran la campaña “¡Quiero vivir así! #SinViolencia”

Ofrecida por: el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Hora: 12:00.

Lugar: Pinedo Shopping – Patio de comidas.

Más info: Acceso libre y gratuito.

MARTES 25

CCPA Jazz Quintet y Purahéi Soul cierran el 2025 con un concierto gratuito

El CCPA Jazz Quintet anuncia el cierre de la temporada 2025 con el ya tradicional concierto Christmas Jazz, un espectáculo que fusiona la magia de la época con la elegancia del género musical.

Será este martes 25, a las 20:30, con acceso libre y gratuito, en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges 297).

El Quinteto preparó un repertorio exquisito reinterpretando melodías navideñas clásicas con arreglos a la vibrante manera jazzística y que nos demuestran por qué el jazz es un lenguaje que conecta a las personas en todo el mundo. Como invitado estará Purahéi Soul.

MARTES 25

Exposición / Muestra museológica <i>Mi abuela creía en Dios, yo creía en ella</i>

Ofrecida por: Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín y MUPA: Voces de Museos y Patrimonios.

Hora: 19:00.

Lugar: Museo Monseñor Bogarín - Comuneros casi Yegros.

Más info: Entrada libre y gratuita.

MARTES 25

Gastronomía / Cocina japonesa con Misato Arai

Ofrecida por: Embajada de Japón.

Hora: 19:00.

Lugar: Centro Paraguayo Japonés (Julio Correa y Domingo Portillo).

Más info: Entrada libre y gratuita.

MARTES 25

Encuentros / Taller Infantil de Navidad para niños de 6 a 10 años

Ofrecido por: Escuela Infantil del IMA.

Hora: de 14:30 a 16:15.

Lugar: IMA (Pdte. Franco y Montevideo).

Informes: (0983) 326-625.

VIERNES 28

La silla vacía, una experiencia inmersiva que invita a reconectar con la vida

La obra La silla vacía propone una experiencia artística y terapéutica única donde el escenario del arte se funde con la vida cotidiana, invitando al espectador-participante a un diálogo íntimo consigo mismo y su entorno.

Bajo la dirección de Neio Cazuriaga, esta propuesta innovadora se articula como un performance inmersivo que atraviesa los límites tradicionales del arte conceptual y la terapia gestáltica.

Tendrá funciones el viernes 28 y sábado 29, a las 18:30 y 21:00, en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia casi Estados Unidos). Entradas a través de www.ticketea.com.py.

SÁBADO 29

Feria / El Mercatino di Natale ofrece gastronomía, cultura, artesanía y música de la comunidad italiana

Ofrecida por: Sociedad Dante Alighieri y la Cámara de Comercio Ítalo-Paraguaya con el apoyo de la Embajada de Italia, Senatur, el Viceministerio de Cultura y el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Hora: desde las 12:00.

Lugar: Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Más info: Entrada es libre y gratuita.