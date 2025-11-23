Esto sucedió

Exportación de aceites y esencias

Según recuento de exportaciones, a noviembre de 1969 era considerable la cantidad de aceites de coco y esencias enviadas al exterior. A Ecuador fueron enviados aceite de almendra de coco y aceite de pulpa de coco. Al Brasil, esencia de cedrón. La esencia de palo santo se exportaba a Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra. Esencia de petit grain iba a Japón, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, México y Alemania. Otros subproductos como pellets de coco y pellets se soja iban a Alemania.

Jóvenes universitarios en Siesta Siete

En noviembre de 1969 apareció un nuevo programa radial de jóvenes dirigido a ese segmento juvenil. Era de carácter informativo y cultural. Tenía por objetivo llegar a estudiantes secundarios y universitarios. Daniel Escobar, Rosa María Ortiz y Marcial Gómez Fernández formaban parte de la conducción (foto). También participaban Luis Leandro Cacavelos, Aníbal Romero, César Cataldo y Lolo Almada. Se emitía por Radio Guaraní los domingos, de 13:00 a 14:00.

Inauguración del Hospital Central y una charla

“En la fotografía vemos al doctor Martí Bufill pronunciando su disertación sobre el seguro social en la conferencia de prensa realizada con motivo de la inauguración del hospital central del IPS”, decía ABC el 23 de noviembre de 1969. “El disertante se refirió a aspectos del seguro social y contestó luego varias preguntas pertinentes a la justificación de la construcción del hospital central”.