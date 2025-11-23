Proyectos que transforman, de En Alianza

La I edición del Concurso Impulso a la Educación Solidaria reconoce iniciativas que cambian vidas y es organizada por la Fundación en Alianza para premiar a educadores que implementan proyectos con impacto social junto a sus estudiantes, promoviendo la filosofía del aprendizaje y servicio solidario. Concursaron más de 25 proyectos y los premios serán otorgados el 15 de diciembre a las 10:30 en el Salón Auditorio Josefina Plá de la Universidad Autónoma. 1. Primer Premio para el Proyecto: “Recuperación del Cauce Hídrico Ykua Ñu” Centro Educativo Departamental Dr. Carlos Pastore – J. Augusto Saldívar. Responsable: Sandra María Velázquez 2. Segundo Premio para el Proyecto: “Adopta un Abuelo: Jóvenes y Adultos Mayores Construyendo Juntos” Centro Cultural Melodía – Villa Hayes. Responsable: Félix Alberto Fariña Noguera. 3. Tercer Premio para el Proyecto: “Huella Empresarial” Colegio Carlos Antonio López – Trinidad, Itapúa. Responsable: Gissela Noemí Naber Sitzmann. Además se entregan reconocimientos a: Casa Escuela y sus 9 proyectos educativos (Central), Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús (Cambyretá, Itapúa), CEDM “Dr. Eusebio Ayala” (Villeta, Central), Colegio Privado Campo Verde (Concepción), Colegio Carlos Antonio López (Trinidad, Itapúa)

Filatelia Paz del Chaco

Siguen en circulación las estampillas conmemorativas de los “90 Años de la Paz del Chaco (1935-2025)” de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay. En los sellos postales se observan un mural de la Guerra del Chaco, del artista paraguayo Faustino Adorno, y en las demás viñetas el saludo de la Paz de soldados en el hito, el desfile de la victoria sobre la calle Palma y una fotografía de la época en la que Eusebio Ayala, presidente de la República, se dirige al pueblo desde un balcón.

Historieta en guaraní en Montevideo

La Embajada del Paraguay en Uruguay presentó la obra La Singular Historieta del Basket Infantil en su versión en guaraní. La obra fue creada por el Dr. Mario Rivas, deportólogo uruguayo y experto en laserterapia y bioenergética, en coautoría con Ángela Perrone y Héctor Zambra, e ilustrada por Diego Ramírez Mastrangelo. La versión en guaraní estuvo a cargo de la escritora y traductora paraguaya Lilian Aliente, quien además realizó la voz en off del material audiovisual.

Comedia Inquilinato

Durante tres noches, el 12, 13 y 14 de diciembre, subirá a escena Inquilinato en la Sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera, a las 21:00. Se trata de una comedia explosiva que involucra a vecinos, secretos y un portón que no debe quedar abierto. Texto y dirección de Nelson de Santaní. Es una presentación de Laparada Teatro con un elenco importante de actores. ¿Y qué pasa si alguien deja ese portón abierto? Vení a descubrirlo.

Libros por el Día de la Música

Con motivo del Día de la Música (22 de noviembre) la Casa Bicentenario “Agustín Barrios” del Centro Cultural de la República El Cabildo recibió la donación de dos importantes obras para su acervo. Se trata de los libros: Designios de la batuta. Introducción, tema y veinte variaciones sobre la dirección orquestal, del maestro Diego Sánchez Haase, director de la OSIC y presidente de la Sociedad Bach del Paraguay (Editorial Rosalba) y 100 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donado por la Asociación Cultural Carlos Lara Bareiro.

Concurso de Cuentos Cortos 2025

El Centro Cultural de la República El Cabildo, el Comité Olímpico Paraguayo y la Academia Olímpica Paraguaya, instituciones organizadoras, dieron a conocer las obras ganadoras de la vigésima edición del Concurso de Cuentos Cortos Guaraní – Castellano 2025. Se trata de Libreta de Almacén – Rosicrán (Karen Liz Colman Neris), en la categoría Castellano, y Yvoty ha’eman­te ohechakuaáva – Yvoty Ñemi (Emilia Elizabet Espínola Duarte), en la categoría Guaraní.