Una verdadera joya bibliográfica con el título 60 años de TV Millones de historias y con el subtítulo de SNT Seis décadas latiendo con el país fue presentada recientemente. La obra escrita por Hugo Díaz y Rafael Gunsett fue idea del director general del canal, Marcelo Fleitas, con el apoyo de Andy del Puerto, gerente de Producción, y Carlos Troche, gerente de prensa de Canal 9 SNT. Su lanzamiento oficial se realizará este año durante la Feria Internacional del Libro. En sus páginas “todo es vértigo y magia. Casi una manera de entender la vida en medio de la gran aventura de la televisión”.

Dos libros sobre Santiago, Misiones

Santiago Capital de las Ruinas Jesuíticas de Adobe. Crónicas rescatadas (1884-1903), de Jorge Benítez Cabral, salió a la luz el año pasado. Ahora acaba de ser presentada una segunda obra: Suenan los Secretos de Santiago. Historia de una Reducción Jesuítica del Paraguay, ambas bajo el sello de Editorial El Lector. En el primer libro se rescatan historias y vivencias que el periodista investigador obtuvo desempolvando documentos. En el segundo libro, con la colaboración de Stella Bogarín Frutos rescata la historia más antigua de la reducción jesuítica. Más info, vía WhatsApp: (0972) 476 090 y (0971) 138-585.

Arte y simbología de la Antigua Grecia

Dentro del ciclo de charlas Un Verano con el Arte, de la Fundación Nicolás Latourrette Bo, el próximo viernes 16 y sábado 17 el encuentro se dedicará al arte y simbología de la Antigua Grecia. Los encuentros se realizan a las 18:00 en el auditorio Franca Bo del Museo de Arte Sacro (Manuel Domínguez y Paraguarí) a cargo del museólogo Luis Lataza. El acceso a estas actividades educativas del museo es libre y gratuito.

Calendario solidario de Un Policía Rescata

Con el objetivo de ayudar especialmente a la castración de perros y gatos abandonados en distintos puntos del país, Carlos Miguel Ruiz, del perfil Un Policía Rescata presentó el Calendario Solidario 2026 que está a la venta en varias clínicas veterinarias que ayudan en la labor a favor de los animales. La idea es llevar las tareas a ciudades del interior como Pirayú y Carapeguá. Más info: redes sociales y (0982) 404 467.

