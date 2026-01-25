Esto sucedió

Aire acondicionado para Clínicas

El 22 de enero de 1970 ABC Color se hizo eco de que el Club de Leones de Asunción barrio Carlos Antonio López entregó al Hospital de Clínicas, para uso de la Sala de Prematuros, un acondicionador de aire Carrier. Este elemento les fue donado por los fabricantes por gestiones que el club hizo ante sus representantes locales de la Casa Bauzá. Asistieron al acto entre otros el señor Darwin Bauzá, de Casa Bauzá; el profesor doctor Hamuy, director del Servicio de Pediatría del Hospital de Clínicas; y el doctor Echeverría, administrador de ese nosocomio.

Gustavo Gramont, en el mundo de la Tv

“Gustavo Gramont, conocido en el mundo de la televisión de nuestro medio, realizó y condujo el programa Miró premia su saber el cual, por sus especiales características, se convirtió en un programa diferente de nuestra televisión”, decía ABC Color el 21 de enero de 1970. Quien después sería embajador itinerante del Paraguay explicó entonces que el programa se grabó en el auditorio del Ministerio de Salud Pública y era en la modalidad de preguntas y respuestas, que por primera vez se realizaba en nuestro medio.

Un suizo en la Guerra del Paraguay

Es el título del libro que se presentó el 24 de enero de 1970 en el Archivo Nacional. En el acto especialmente preparado para la oportunidad, el doctor Hipólito Sánchez Quell pronunció algunas palabras refiriéndose a las virtudes y el interés que posee este libro editado en nuestro medio por Editorial del Centenario. El libro recoge las memorias de Ulrich Lopacher, un colono suizo que llegó a Argentina en coincidencia con el comienzo de la Guerra Grande.

pgomez@abc.com.py

