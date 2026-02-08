Educación con visión de futuro, en UNIBE

“El estudiante se mantiene como eje central de todas las decisiones institucionales”, afirma la rectora, al destacar la importancia de generar experiencias de aprendizaje significativas, acompañamiento académico constante y competencias alineadas a los desafíos actuales.

En ese marco, la participación en procesos de reacreditación de carreras de grado y programas de postgrado se presenta como una acción fundamental para consolidar la mejora continua y a eso también se suma la acreditación de nuevas carreras con el objetivo de reafirmar los estándares de calidad.

Otro de los pilares del nuevo ciclo académico es la revisión sistemática de las mallas curriculares.

Según explica la rectora de la UNIBE, este proceso busca asegurar coherencia y actualización permanente frente a las exigencias del entorno profesional, los avances del conocimiento y los criterios nacionales e internacionales.

A ello se suma una apuesta decidida por la incorporación estratégica de la inteligencia artificial, concebida no solo como herramienta de apoyo al aprendizaje y la investigación, sino también como un contenido formativo que permita a los futuros profesionales comprender y utilizar estas tecnologías con criterio ético y sentido crítico.

La adaptación a las transformaciones del mercado laboral ocupa un lugar central en esta visión.

Para la rectora, si bien la innovación tecnológica avanza a gran velocidad, “el componente humano sigue siendo insustituible”.

Por eso, la actualización de los planes de estudio prioriza el desarrollo de competencias integrales, con especial énfasis en habilidades como liderazgo, trabajo colaborativo, resiliencia y capacidad de adaptación.

Este enfoque cobra especial relevancia en el año en que la UNIBE celebra 55 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con la educación como motor de una nueva mentalidad orientada al bien común.

Este año, la universidad suma la habilitación del Instituto Técnico Superior Iberoamericano, que ofrecerá programas de corta duración y alta empleabilidad, orientados a responder a las demandas concretas del sector productivo, combinando competencias prácticas con sólidos valores éticos.

Paralelamente, la UNIBE impulsa beneficios para nuevos alumnos, entre ellos la exoneración de matrícula, 35% de descuento en las cuotas y de regalo la remera de la Albirroja.

A esto se suma el 50% de descuento en programas de postgrados seleccionados, como parte de una política de acceso y acompañamiento.

www.unibe.edu.py.

(+595986) 100-680.