Maxus Terron 9 del Grupo Condor, una pickup que rompe todos los esquemas

La presentación no fue casual. Para la compañía, llevar este lanzamiento al sur del país responde a una lectura clara del mercado y de un público cada vez más exigente.

“Elegimos la Expo CADAM Encarnación para presentar la Maxus Terron 9 porque entendemos que el cliente de Maxus exige excelencia y versatilidad”, afirmó Oscar Rojas, gerente de sucursales del Grupo Condor.

A su criterio, este vehículo trasciende la idea de uso para el trabajo. “Este modelo no es solo una herramienta de gran capacidad. Es una pieza de ingeniería que introduce un nivel de sofisticación que redefine lo que un usuario puede esperar de su vehículo”, resaltó.

La Terron 9 irrumpe en escena con una propuesta que combina fuerza y refinamiento, rompiendo el mito de que la robustez de una pickup está reñida con el lujo.

Su interior digitalizado, con doble pantalla integrada y materiales de alta calidad, apunta a ofrecer una experiencia de conducción que prioriza tanto el confort como la conectividad, mientras que su estructura reforzada y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción elevan los estándares de seguridad dentro del segmento.

En esa misma línea, Fernando Stefani, gerente regional del Grupo Condor, destacó el enfoque integral del vehículo.

“La Maxus Terron 9 llega para aquellos que no aceptan límites. Es un vehículo que se siente como un refugio premium gracias a su habitáculo digitalizado y su insonorización, pero que cuenta con el poder necesario para dominar cualquier terreno”, destacó.

Con estas características, la pickup busca ser una opción que responde tanto a las exigencias del trabajo como al estilo de vida moderno.

Uno de los aspectos más llamativos del modelo es su seguridad integral, respaldada por certificación de 5 estrellas ANCAP, la incorporación de airbag central y tecnologías ADAS que refuerzan la protección del conductor y los pasajeros.

A esto se suma una motorización pensada para responder con contundencia en condiciones exigentes, junto con un diseño imponente con ópticas LED y una presencia visual que transmite autoridad.

Para el Grupo Condor, este lanzamiento también representa una declaración estratégica. “Reforzamos nuestro compromiso de brindar soluciones de movilidad que no solo transportan, sino que ofrecen la evolución del mando para quienes no piden permiso”, subrayó Stefani, resaltando la visión de la marca de ofrecer vehículos que acompañen nuevas formas de movilidad y liderazgo personal.

Con más de un siglo de legado global de la marca Maxus, la llegada de la Terron 9 es un paso firme hacia la modernización del segmento de pickups en el país.

Entre tecnología, seguridad y confort prémium, este modelo es una apuesta que eleva el estándar automotor y marca una nueva etapa para la marca en Paraguay.