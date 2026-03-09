350 estudiantes de la UNIBE llegaron al ansiado título universitario

La graduación universitaria representa mucho más que la entrega de un título académico; es la culminación de años de esfuerzo, disciplina y compromiso personal. Asimismo, representa el inicio de una nueva etapa en la vida profesional y en la forma en la que se contribuye a la sociedad. Con ese espíritu, la Universidad Iberoamericana (UNIBE) celebró la ceremonia de graduación de la Promoción 2025, en la que más de 350 estudiantes alcanzaron una de las metas más importantes de su formación.

El acto se llevó a cabo en el Salón Bicentenario del Centro de Eventos Paseo La Galería, donde se reunieron autoridades académicas, familiares e invitados especiales que acompañaron a los nuevos profesionales en uno de los momentos más significativos de su trayectoria educativa.

La promoción fue denominada “Homenaje al 55° aniversario de la Comunidad Educativa Iberoamericana. Medio siglo formando una mentalidad nueva para un mundo mejor”, en alusión al legado institucional que la universidad ha construido durante más de cinco décadas de trabajo en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del país.

La ceremonia se desarrolló en dos sesiones. En la primera, participaron egresados de las Facultades de Salud y Humanidades, correspondientes a carreras como Ciencias de la Educación, Educación Inicial y Primer Ciclo, Educación Escolar Básica, Enfermería, Kinesiología y Fisioterapia, Matemática, Nutrición Humana, Psicología y Psicopedagogía. Posteriormente, en una segunda sesión, recibieron sus títulos los graduados de las Facultades de Ciencias Empresariales y Jurídicas, en carreras como Administración de Empresas, Análisis de Sistemas, Comercio Internacional, Contaduría Pública, Comunicación, Publicidad, Marketing y Promociones, Diseño Gráfico, Derecho y Notariado.

Para la rectora de la universidad, la Prof. Dra. Sanie Romero de Velázquez, esta promoción tiene un significado especial, no solo por el contexto institucional en el que se realiza, sino también por el recorrido que vivieron los estudiantes durante su formación.

Según explicó, muchos de estos jóvenes iniciaron sus estudios universitarios en un momento marcado por la incertidumbre global generada por la pandemia. Sin embargo, lejos de detenerse, supieron transformar ese desafío en una oportunidad de crecimiento personal y académico. “Fueron un grupo de jóvenes visionarios, con fe y resiliencia, que hoy se convierten en flamantes profesionales”, destacó.

Actualmente, varias de las carreras de la institución cuentan con acreditaciones que respaldan la calidad de su formación, entre ellas Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Enfermería, Kinesiología y Fisioterapia, Nutrición y Psicología. Todas las demás carreras se encuentran en proceso de acreditación.

Entre los programas de postgrado acreditados se encuentran: Doctorado en Educación y Ciencias Jurídicas, Maestrías en Administración y Gestión Pública, Derecho de Familia Niñez y Adolescencia, Educación con Énfasis en Gestión Educativa de Calidad, Mediación y Resolución de Conflictos y Metodología de la Investigación Científica.

De cara al futuro, la institución proyecta fortalecer la integración entre tecnología y formación humanística, entendiendo que los nuevos desafíos del mundo requieren profesionales capaces de combinar conocimiento técnico con pensamiento crítico, compromiso social y visión sostenible.

