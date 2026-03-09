Xbox y su nueva era en 2026

El reporte de la firma es referente a su liderazgo, ya que Asha Sharma fue nombrada como vicepresidenta ejecutiva y nueva CEO de Microsoft Gaming, tomando el relevo del emblemático Phil Spencer.

Este traspaso de mando coincide en el momento cuando Xbox celebra su 25º aniversario, marcando el inicio de un capítulo en el que se promete una combinación de la expansión futura con un retorno a las raíces de la marca, una medida similar que también se puede ver en la competencia.

En lo que refiere al perfil de Sharma, ella asume el cargo con una vasta experiencia en el manejo de plataformas tecnológicas, desde la Inteligencia Artificial (IA) hasta llegar a tener un cargo de vicepresidenta en Meta.

Las promesas para Xbox

La llegada a la cima de Xbox por parte de su nueva jefa también viene acompañada de tres promesas fundamentales para todos los jugadores y también desarrolladores, ya que, sin ellos, no habrá productos para la industria.

En primer lugar, Sharma enfatiza que el enfoque principal será la excelencia creativa, dando una oportunidad a los estudios para tomar riesgos, invertir en franquicias icónicas y respaldar nuevas ideas.

La segunda es un compromiso con los fanáticos para la eliminación de las barreras entre la consola, computadora, celulares o la propia nube, es decir, que sea cual sea el juego que se quiera disfrutar, esto pueda realizarse desde una plataforma que funcione con el ecosistema de Microsoft.

Asimismo, su declaración más llamativa probablemente fue su postura sobre la tecnología y el arte. Sharma aseguró que no perseguirán ganancias a corto plazo ni inundarán el ecosistema con “basura de inteligencia artificial sin alma”, conocido en inglés con el término AI Slop. Su tercera promesa apunta a proteger el arte creado por humanos y recuperar el “espíritu rebelde” que vio nacer a Xbox hace más de dos décadas en un mercado donde Sony y Nintendo eran los que dominaban.

Phil Spencer y su legado

A lo largo de sus 38 años de trabajo en Microsoft, Phil Spencer se hizo un ícono en la industria desde el lanzamiento de la primera Xbox (2001) y con su salida de la empresa para muchos se acaba la “era dorada” de la compañía, ya que la conoció desde sus inicios como pasante en 1988 hasta llegar a la cima con su liderazgo e ideas.

Su legado es innegable, ya que tras hacerse cargo de Xbox y la división de juegos, Spencer abogó por el juego “multiplataforma” al dejar de lado la idea de que los jugadores de otras plataformas tenían que volcarse sí o sí hacia Xbox.

A lo largo de su carrera fue protagonista de iniciativas clave, como la vuelta de la “retrocompatibilidad” en la plataforma Xbox (jugar títulos de la consola previa en la actual), la compra de Mojang y Bethesda, el mayor desarrollo y soporte de Minecraft y también la introducción de Xbox Game Pass, un servicio similar a Netflix con títulos de la primera mano de Microsoft y otros importantes estudios.

Este “pase” de juegos motivó a muchísimos jugadores que estaban “casados” con otras opciones a considerar lo que ofrecía Xbox, ya que con una suscripción mensual que rondaba los 10 dólares, su catálogo era inmenso.

Ahora, el futuro de Xbox con Sharma al frente apunta a volver a las raíces y también reinventar el negocio muy dividido entre los jugadores de PC, PlayStation, Nintendo Switch o celulares. Finalmente, una de las opciones principales para Xbox de este año será Forza Horizon 6, un juego que mostrará la cultura de los vehículos en Japón y la cita es para el 19 de mayo próximo.