FIL 2026: Letras de exportación

El pasado 4 de marzo, el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) fue el escenario de un anuncio importante en la agenda de eventos de la temporada. En una conferencia de prensa que se desarrolló en un espacio cultural histórico, la Cámara del Libro Asunción-Paraguay (CLAP) oficializó el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción 2026. Bajo el lema “Más que libros, un gran encuentro”, esta edición celebrará su décimo aniversario del 28 de mayo al 7 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal, con el honor de recibir a los Estados Unidos como país invitado.

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Para comprender la relevancia de este aniversario, es fundamental distinguir entre la larga tradición de ferias en el país y el hito técnico de la internacionalización. Vidalia Sánchez, miembro clave y referente del sector, aporta una perspectiva histórica necesaria: la labor gremial de figuras como Alejandro Gatti, Carmen de Galeano, Nilda de García y ella misma se remonta a hace más de 30 años. En ese entonces, entre otros nombres, iniciaron el camino de las ferias en Paraguay mucho antes de que el país lograra un lugar en el calendario global.

Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió hace exactamente diez años. “Paraguay no tenía su FIL hasta hace diez años”, explica Vidalia. Fue en ese momento cuando, desde la CLAP, se iniciaron los trámites para que el país ingresara formalmente al circuito internacional de ferias, un ecosistema coordinado por gremios globales como el Grupo Interamericano de Editores.

Este ingreso significó que la FIL Asunción comenzara a regirse por pautas de excelencia internacional y a coordinar su calendario con las grandes citas de Buenos Aires, Montevideo o Bogotá. “A eso le llaman circuito internacional de ferias. La FIL de Paraguay es la organizada por nosotros y uno de sus fines es no coincidir; que después de Buenos Aires se haga Paraguay, y luego Montevideo”, detalla la editora, subrayando que este posicionamiento global es lo que hoy cumple su primera década de éxito.

Fue entonces cuando la CLAP lideró un complejo trámite internacional para que Paraguay ingresara formalmente al circuito de ferias organizado por grandes gremios como el Grupo Interamericano de Editores. Este “circuito” no es solo una etiqueta; es una estructura de pautas de excelencia. Así, la FIL Asunción se consolidó como la representación oficial del Paraguay ante el mundo editorial.

Nery Peña, presidente de la CLAP, reforzó esta visión durante el lanzamiento, calificando esta década como un pacto de vigencia con un “Paraguay pujante”. Peña describió la labor diaria del gremio con la contundente frase de Winston Churchill: “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. Este compromiso se traduce hoy en una feria de dimensiones sin precedentes que ya cuenta con 110 stands y 40 expositores confirmados, quedando apenas tres espacios disponibles para la venta a meses del inicio.

Libertad y letras: El puente con Estados Unidos

La presencia de los Estados Unidos como invitado de honor añade un matiz histórico a este aniversario, coincidiendo con el programa “Freedom 250” que conmemora dos siglos y medio de su independencia bajo ideales de autogobierno. Robert Alter, encargado de negocios de la Embajada estadounidense, definió a los libros como “vehículos de ideas y principios” y puentes vitales entre culturas.

Durante el acto, Alter anunció gestiones directas con Washington para asegurar la visita de un autor contemporáneo de relevancia mundial y prometió un pabellón dinámico donde la tecnología y la literatura norteamericana se ofrecerán de manera participativa para todas las edades. Este lazo de hermandad no es nuevo; Estados Unidos es el único país que ha mantenido una representación ininterrumpida en cada edición de la feria, aportando no solo literatura, sino educación y tecnología.

Por su parte, el profesor Bernardo Neri Farina, presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, aportó el contrapunto intelectual al analizar la evolución del hábito lector. Farina celebró la emergencia de una literatura infantil vibrante y la labor de los bookfluencers, quienes han logrado que las nuevas generaciones pierdan el miedo al papel. Sobre el avance de la Inteligencia Artificial, el académico fue tajante al señalar que, aunque vivamos en una era tecnológica, la máquina nunca reemplazará la esencia del escritor, pues carece de la experiencia vital que nutre a las letras.

Una ciudad de papel en el corazón de Asunción

La FIL 2026 se proyecta como una experiencia inmersiva de acceso totalmente gratuito, diseñada para ser el mayor encuentro cultural del país. El programa es vasto y diverso: desde las tradicionales presentaciones de libros y sesiones de firmas, hasta paneles de discusión sobre temas sociales y políticos de actualidad.

El público encontrará espacios segmentados para cada interés. Las áreas infantiles y juveniles contarán con cuentacuentos y talleres de manualidades, mientras que los adultos podrán participar en talleres de escritura creativa, ilustración y edición. Se destacan también las exposiciones especiales de libros raros y manuscritos originales a cargo de repositorios oficiales y privados, permitiendo un contacto cercano con el patrimonio bibliográfico.

Además de los stands de editoriales nacionales e internacionales y librerías independientes, la tecnología tendrá un lugar privilegiado con áreas dedicadas a libros electrónicos y aplicaciones de lectura. La feria se completará con una agenda artística que incluye música, danza, teatro y cine, reafirmando que la FIL Asunción es, ante todo, una fiesta de la identidad colectiva. Del 28 de mayo al 7 de junio, el Centro de Convenciones Mariscal volverá a ser el lugar donde el Paraguay se encuentra con sus historias.