Iglesia Madre del Buen Consejo: el santuario neogótico que ilumina Ypacaraí

Rodeada de un paisaje verde y un apacible espejo de agua que embellece el lugar, la iglesia destaca por su arquitectura neogótica, cuyas líneas verticales, arcos en ojiva y torres estilizadas se integran armónicamente con el entorno natural. Desde lejos, su silueta ya se convierte en un punto de referencia para quienes transitan por la zona.

El templo está dedicado a María Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo, venerada en el santuario de Genazzano, en Italia, donde desde hace más de cinco siglos los fieles acuden en busca de consuelo y gracias.

Esta devoción es especialmente impulsada por el fundador de los Heraldos del Evangelio, João Scognamiglio Clá Dias, quien promovió la construcción del santuario en Paraguay como expresión de gratitud y amor filial a la Virgen.

Un interior que asombra

La base del templo está hecha de hormigón, mientras que el interior combina yeso y madera, aportando calidez al espacio. Sin embargo, el detalle que más cautiva es el techo: un verdadero “pedazo de cielo”, compuesto por 200.000 estrellas incrustadas en honor a la Virgen María, que crean una atmósfera única de recogimiento y belleza.

El estilo arquitectónico presenta una variación del neogótico con colores vivos en paredes, techo, piso y vitrales. Veinte grandes ventanas con arcos en ojiva y un rosetón de cuatro metros de diámetro permiten que la luz natural ingrese y se matice a través de vidrios coloridos, llenando el interior de tonalidades fuertes.

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El templo tiene capacidad para 700 personas sentadas en cómodos bancos. Cuenta con tres torres, y la central alcanza los 58 metros de altura. Desde allí repican las campanas que llaman a la oración y acompañan las celebraciones litúrgicas.

Formación y vocación

En el mismo predio funciona la Casa de Formación, donde jóvenes aspirantes a los Heraldos del Evangelio residen y reciben formación académica y religiosa.

Los estudios abarcan historia, filosofía, arte y música, disciplinas que se reflejan en el coro y la orquesta juvenil que animan las celebraciones.

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Visitas

Para los visitantes que desean conocer el lugar, se permite el ingreso con una túnica que es facilitada en el sitio, manteniendo así el carácter recogido y respetuoso del templo.

Los días de visita son sábados y domingos, de 8:00 a 15:00.

Más que una obra arquitectónica, la Iglesia Madre del Buen Consejo se convierte en Ypacaraí en un espacio donde la fe, el arte y la naturaleza se unen en armonía.

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