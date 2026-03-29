Atyrá: preparativos finales para la versión 17 del Vía Crucis teatral en Zanja Jhu

La organización está a cargo del grupo de teatro comunitario “Pasión de Cristo”, integrado por más de 100 personas, principalmente pobladores de la zona, que con gran compromiso dedican meses de preparación para que cada edición sea especial.

Esta representación, que combina fe y arte, se convirtió con el paso de los años en una tradición profundamente arraigada en la comunidad Zanha Jhu, Cada Semana Santa congrega a miles de espectadores que llegan desde distintos puntos de Cordillera, de otros departamentos e incluso del extranjero para presenciar el emotivo recorrido de las 14 estaciones del Vía Crucis.

Más que una dramatización, el evento se transformó en una expresión viva de la fe popular, donde cada escena es preparada con dedicación para transmitir el mensaje de esperanza, sacrificio y amor que representa la historia de Cristo.

Una tradición que nació entre jóvenes

El origen de esta actividad se remonta al año 2008, cuando un grupo de jóvenes de la comunidad impulsó la iniciativa tras participar de una Pascua Joven en la compañía de Zanja Hú.

Alcides Candia, uno de los principales impulsores del proyecto, recuerda con emoción cómo surgió la idea que hoy convoca a numerosas familias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nos reunimos con jóvenes y estudiantes de distintos colegios para compartir nuestra fe. En ese encuentro nació la idea de representar el Vía Crucis para toda la comunidad. Lo que comenzó como una iniciativa sencilla fue creciendo con el paso de los años”, relató.

Candia mencionó que la actuación inicia en el predio de la escuela Brígido Báez y luego realizan una caminata de aproximadamente dos kilómetros hasta el punto más alto del Kurusu Cerro, donde se representa la escena de la flagelación de Jesús.

Según explicó, el objetivo siempre fue involucrar a los jóvenes y fortalecer la espiritualidad, utilizando el teatro como herramienta para transmitir el mensaje cristiano.

“Hoy, 17 años después, seguimos con la misma pasión. Nos llena de alegría ver cómo esta tradición toca los corazones de tantas personas y cómo cada año más gente se suma”, expresó.

Lea más: Entre retablos, mitos y naturaleza: Atyrá propone un turismo con historia y tradición

Meses de preparación

Los integrantes del grupo de teatro comunitario “Pasión de Cristo” trabajan durante meses en la construcción de escenografías, preparación de vestuarios, ensayos de actuación y coordinación del recorrido, buscando recrear de la manera más fiel posible los episodios bíblicos.

Cada estación del Vía Crucis se representa con dramatizaciones que invitan a los asistentes a reflexionar sobre el significado espiritual de la Semana Santa, generando momentos de profunda emoción entre el público.

Además del aspecto religioso, el evento se ha convertido en un espacio de integración comunitaria, donde familias enteras colaboran en diferentes tareas para que la actividad se realice con éxito.

Superar la pausa de la pandemia

Como muchas actividades comunitarias, el Vía Crucis de Zanja Hu también tuvo que enfrentar una pausa obligada durante la pandemia. Durante dos años, la representación no pudo realizarse, lo que significó un momento difícil para quienes sostenían la tradición.

Sin embargo, gracias al apoyo de diversas instituciones, el evento logró retomarse con fuerza. Entre los principales respaldos se encuentran el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), la Municipalidad de Atyrá, la Gobernación de Cordillera y otros colaboradores que brindaron apoyo logístico y económico para que la tradición pudiera continuar.

Este respaldo permitió fortalecer la organización y mantener viva una actividad que forma parte de la identidad cultural y religiosa de la comunidad.

Un encuentro de fe y comunidad

Más allá de la representación teatral, el Vía Crucis de Zanja Jhu es un punto de encuentro para la comunidad, donde la fe se vive colectivamente y generaciones enteras participan activamente.

Niños que años atrás asistían como espectadores hoy forman parte del elenco o colaboran en la organización, lo que demuestra cómo la tradición se transmite de generación en generación.

La 17ª edición promete nuevamente una jornada cargada de emoción, espiritualidad y reflexión, invitando a todos los fieles y visitantes a participar de una experiencia que trasciende lo religioso.

Para Atyrá, este Vía Crucis no solo representa una actividad de Semana Santa, sino también un símbolo de unión, identidad y orgullo comunitario, donde el arte y la fe se entrelazan para revivir una historia que continúa conmoviendo a creyentes de todas las edades.

Lea más: “Finde” largo: naturaleza, aventura y relax, las mejores opciones para disfrutar en Cordillera