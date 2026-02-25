“Finde” largo: naturaleza, aventura y relax, las mejores opciones para disfrutar en Cordillera

El feriado largo invita al turismo interno, a hacer una pausa en la rutina diaria y salir a descubrir rincones del país sin necesidad de recorrer grandes distancias. En el departamento de Cordillera, hay atractivas ciudades que concentran propuestas pensadas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, con actividades que van desde el turismo aventura hasta opciones más tranquilas en contacto con la naturaleza.

Uno de los sitios más convocantes es El Escondido, ubicado en Caacupé, un complejo rodeado de vegetación donde los amaneceres y atardeceres se convierten en un atractivo en sí mismos. El predio, de 32 hectáreas, está ubicado a unos dos kilómetros de la ruta PY02 (km 50) y ofrece espacios ideales para desconectarse del bullicio urbano.

El lugar cuenta con un circuito de senderismo de dos kilómetros en medio del bosque, apto incluso para adultos mayores, además de canchas de fútbol y vóley, área de tiro con arco, dos lagos artificiales para canotaje y piscinas familiares para refrescarse en los días de intenso calor. A esto se suman paseos a caballo, actividades recreativas grupales y opciones de aventura que elevan la adrenalina.

En cuanto al hospedaje, dispone de habitaciones climatizadas para parejas o grupos, además de sectores de camping con sanitarios y parrillas equipadas con mesas y sillas rústicas. Entre las propuestas más buscadas figuran el paintball y los circuitos de desafíos extremos.

El circuito juvenil e infantil incluye una tirolesa de 100 metros, descenso en rápel y un puente tibetano colgante, con un costo de G. 50.000 por persona. Sin embargo, uno de los mayores atractivos es la tirolesa más larga del país, con 603 metros de recorrido y tramos que superan los 50 metros de altura, cuyo costo es de G. 150.000.

Para quienes deseen vivir la experiencia pueden hacer sus reservas al 0986 868476.

San Bernardino: aventura y paisajes del lago

En la ciudad, dentro del predio de la Playa Rotonda, funciona Aventura Xtrema, que propone circuitos de arborismo pensados para todas las edades y niveles de experiencia.

Los participantes pueden recorrer 10 circuitos diferentes con obstáculos en altura y una emocionante tirolesa, siempre bajo la supervisión de guías especializados y con equipos de seguridad completos, lo que garantiza una experiencia segura y entretenida. El costo para hacer el circuito es de G.90.000.

Para quienes prefieren una actividad más relajada, el paseo en catamarán por el Lago Ypacaraí permite disfrutar de la brisa, los paisajes naturales y los atardeceres característicos de la zona.

Durante el recorrido, que tiene una duración aproximada de 30 minutos, los visitantes pueden relajarse mientras disfrutan de música en vivo, generando un ambiente ideal para compartir en pareja o en familia. Esta actividad se puede realizar pagando G.30.000.

Además, la ciudad ofrece una variada propuesta gastronómica, ferias artesanales y espacios recreativos que se mantienen activos durante toda la semana, especialmente en fechas de alta concurrencia como los feriados largos.

Tobatí: cultura, artesanía y tradición

La ciudad de Tobatí, conocida como la “Villa Artesanal”, también se posiciona como una alternativa interesante para quienes desean realizar un paseo cultural. Ubicada a unos 84 kilómetros de Asunción, la localidad se destaca por la creatividad de sus artesanos y la variedad de productos elaborados en madera.

En el mirador de Virgen del Camino, los turistas pueden recorrer galerías que ofrecen tallados, imágenes de santos, termos, guampas y artículos para el hogar, todos realizados por manos tobateñas. Los precios abarcan desde G.55.000, 65.000 y 200.000 varían desde recuerdos económicos hasta piezas artísticas de mayor valor, lo que permite opciones para todos los presupuestos.

Los visitantes suelen aprovechar el paseo para disfrutar del paisaje desde el mirador y luego recorrer los puestos de artesanía, convirtiendo la experiencia en una actividad completa para compartir con la familia y amigos.

Con propuestas que combinan naturaleza, cultura, aventura y descanso, el departamento de Cordillera se consolida como uno de los destinos más elegidos para aprovechar el feriado largo, promoviendo el turismo interno y generando movimiento económico en las comunidades locales.

