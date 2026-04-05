Formación médica en Paraguay

Este proceso ha estado marcado por la incorporación de estándares internacionales, la expansión de los campos de práctica clínica, el fortalecimiento de la investigación y la creciente articulación entre universidad y sistema de salud.

Su relevancia radica en la necesidad de formar profesionales capaces de responder a un perfil epidemiológico complejo, caracterizado por la coexistencia de enfermedades infecciosas y crónicas, así como por desafíos estructurales en el acceso y la calidad de la atención.

La formación médica en la Universidad Central del Paraguay (UCP) se orienta a preparar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales del sistema de salud, a partir de un modelo centrado en el estudiante, con fuerte integración entre teoría y práctica, impulso a la investigación y compromiso social.

Formación médica alineada con estándares internacionales y necesidades locales

La UCP viene consolidando un modelo de formación médica orientado a responder a las necesidades sanitarias locales y a los estándares internacionales.

Bajo un modelo centrado en el estudiante con enfoque de competencias, la institución busca integrar el dominio técnico con una comprensión profunda del contexto epidemiológico del país.

El Mag. Ing. Luis López Lafuente, vicerrector de la UCP, explicó que este enfoque permite adaptar el proceso formativo a la realidad nacional.

“Formamos a nuestros estudiantes con un programa curricular que se adapta al perfil requerido por el ente evaluador nacional y regional, esto incluye la formación teórica y práctica para tratar las enfermedades más frecuentes en Paraguay, como las transmitidas por mosquitos y las enfermedades crónicas, por ejemplo”, señaló.

Competencias fundamentales del médico egresado en Paraguay

Desde la visión académica, Luis López Lafuente explicó que el médico egresado es un profesional generalista, capacitado para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, con un enfoque integral biopsicosocial.

“Nuestros estudiantes deben cumplir este perfil para egresar de la UCP. Para ello, cuentan con docentes altamente calificados y con diversos escenarios de aprendizaje en contextos reales y simulados que fortalecen sus aptitudes profesionales”.

Articulación entre la formación teórica y la práctica clínica

El Dr. Lluery Ugalde, director académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, afirmó que “la articulación entre teoría y práctica es el corazón de la carrera”.

Detalló los distintos escenarios en que se refleja esta articulación.

“Podemos mencionar la asistencia médica supervisada en nuestro Hospital Universitario y Clínicas propias que constituyen escenarios de aprendizajes en contextos reales, las extensiones académicas en comunidades vulnerables, las prácticas controladas en el Centro de Simulación, en entornos académicos y digitales basados en casos clínicos”, explicó.

Añadió que, en los últimos semestres y tras una sólida formación, los estudiantes acceden a otros escenarios de aprendizaje en contextos reales mediante convenios con hospitales y centros de salud, públicos y privados, con el permanente acompañamiento de los docentes tutores.

La investigación como eje transversal en la formación médica

La investigación ocupa también un rol central dentro de la formación médica en la UCP, funcionando como un eje transversal desde los primeros años de la carrera.

Los estudiantes participan en semilleros de investigación y en proyectos científicos desarrollados en los Núcleos de Investigación, orientados a problemáticas locales y regionales, conforme las Líneas de Investigación de la carrera.

“Promovemos la generación de conocimiento en áreas como salud pública, enfermedades infecciosas, salud mental y epidemiología”, informó López Lafuente.

“Incentivamos también la participación en congresos científicos organizados tanto por la propia universidad como por otras instituciones, además del desarrollo de trabajos académicos con impacto real en la sociedad”, destacó.

Compromiso ético y social

En el marco del Día Mundial de la Salud, la universidad impulsa iniciativas de extensión universitaria que refuerzan el compromiso ético y social de sus estudiantes.

Bajo el lema Salud para todos, la UCP lleva adelante programas que incluyen atención médica, vacunación y educación sanitaria en comunidades vulnerables.

“Primero capacitamos a nuestros estudiantes y luego los acercamos a la comunidad para brindar asistencia médica de forma indirecta a la población, siempre bajo la supervisión de profesionales médicos”, expresó el Dr. Ugalde.

Estas experiencias fortalecen valores como la empatía, la sensibilidad social y la ética profesional, considerados esenciales en la práctica médica.

Principales avances en la formación médica en Paraguay

La directora general académica de la UCP, la Dra. Liz Ovelar, mencionó que la educación médica en nuestro país ha avanzado significativamente hacia la calidad, destacando los beneficios de los procesos de evaluación con fines de acreditación por la ANEAES, incluyendo la ampliación de los campos de práctica clínica en todo el país, la implementación de centros de simulación clínica de alta fidelidad en varias universidades, la internacionalización de la formación médica, y la adopción de currículos con enfoque de competencias para el logro del perfil de egreso de las carreras de Medicina de nuestro país.

“En la UCP somos conscientes de estos desafíos y estamos trabajando constantemente en abordarlos mediante la ampliación de convenios con hospitales y distintos campos de práctica de 1er., 2do. y 3er. nivel de atención, tanto del sector público como privado, e incluso a nivel internacional”, manifestó.

“Asimismo, continuamos fortaleciendo nuestros procesos de aseguramiento de la calidad para mantener la certificación de la ANEAES en nuestras carreras. A esto se suma la inversión anual en la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento continuo de la calidad académica”, concluyó el Mag. Luis López Lafuente.