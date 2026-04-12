El futuro de OnlyFans: ¿qué pasará?

Radvinsky, casi de manera irónica, fue un hombre que hizo que la discreción se convierta en su marca personal, tanto así hasta el punto de que solo existe una fotografía pública de él y todo medio que reportaba sobre su fallecimiento tuvo que utilizar la misma imagen.

Pero ahora será recordado porque en vida transformó una página de suscripciones a un imperio de miles de millones de dólares, aunque su partida plantea serias dudas sobre el futuro de una de las plataformas más “controversiales” de internet.

El futuro de la red social

A corto plazo, los empleados y directivos de la compañía aseguran que las operaciones diarias no sufrirán un impacto visible. La directora ejecutiva, Keily Blair, continúa en su puesto con un plan de continuidad que ya estaba preparado, dado que la enfermedad de Radvinsky se había complicado en los últimos años, según recopila una investigación del medio The Guardian.

De igual manera, la publicación enfatiza que el futuro a largo plazo de OnlyFans depende ahora de dos factores clave: lo principal sería qué decide la nueva dueña, la viuda de Radvinsky, Yekaterina “Katie” Chudnovsky, y el contraste no podría ser mayor, ya que ella es conocida por ser una filántropa, abogada y madre de cuatro hijos, que se concentra en apoyar la investigación contra el cáncer.

Entre sus declaraciones públicas mediante entrevistas no había mencionado la pornografía, aunque en la realidad ese es el “gancho” de la plataforma que pertenecía a su esposo y que recopila unos cuatro millones de creadores a lo largo de todo el mundo.

Otro factor sería una posible venta, ya que antes de la muerte de Radvinsky, se había intentado vender la plataforma y durante los primeros meses de este año se habían reportado negociaciones exclusivas con Architect Capital, una firma de inversión dirigida por James Sagan.

¿Siempre fue erótica?

La respuesta corta a esa pregunta es no, por lo menos no en su concepto e intención original, pero la pornografía fue lo que catapultó al éxito y también conocimiento mundial de la plataforma hasta la realización de bromas sobre “crear un only” o similares.

OnlyFans fue creada en 2016 por una familia de Essex, Reino Unido, los Stokely, y su idea original era ser una plataforma de suscripción mensual donde cualquier creador de contenido pudiera interactuar directamente con sus fans y monetizar su trabajo sin intermediarios en medio del auge de streamers e influencers en las redes sociales.

La empresa siempre se había catalogado como “agnóstica” en cuanto al contenido, ya que el argumento era que su diseño podía abarcar desde clases de cocina, rutinas de ejercicios o comedia, similar a lo que se encuentra en TikTok o Instagram, pero con una interacción un poco más “personalizada” por parte de los creadores.

Sin un filtro de por sí, el modelo fue rápidamente adoptado para contenido sexual y aprovechado también por actores de la industria para adultos, ya que mediante la plataforma básicamente podían eliminar a los productores y directores con un contenido, al igual que ingresos, controlados por ellos mismos.

Fue en el 2018 que pasó a manos de Radvinsky, pero la verdadera explosión recién se dio durante la pandemia de covid, cuando el confinamiento impulsó ambas aristas: la demanda de los fans al igual que la necesidad de ingresos por parte de varias personas.

Pero a lo largo de los años, OnlyFans tuvo una relación “incómoda” con su propio contenido, principalmente por amenazas de cortar lazos financieros por parte de entidades bancarias. Un punto clave en su historia se dio en el 2021, cuando se había anunciado un giro radical con la prohibición de todo el contenido sexualmente explícito, pero el rechazo fue tan masivo que se tuvo que dar marcha atrás a la idea y hasta ahora la plataforma sigue ofreciendo el mismo contenido por el que fue conocida a nivel mundial.