Mitsubishi Motors vuelve con una apuesta renovada

De la mano de Santa Rosa Paraguay, la marca japonesa regresa al centro de la escena con un plan que apunta a fortalecer su presencia y responder a las exigencias de un mercado altamente competitivo.

El movimiento no es improvisado. Santa Rosa cuenta con una trayectoria consolidada, respaldada por su operación en países vecinos.

Así lo explica Agustín Varela, quien destaca que la firma forma parte del portafolio del Grupo Antelo desde hace más de una década en mercados como Argentina y Uruguay, además de Paraguay.

Esa continuidad permitió construir una relación estrecha con la casa matriz en Japón, clave para encarar esta nueva fase con mayor impulso.

En este escenario, Paraguay se presenta como una plaza estratégica. La preferencia por las pickups y las condiciones del terreno convierten al país en un entorno ideal para modelos robustos.

En ese contexto, la nueva L200 se posiciona como eje central de la propuesta. Con mejoras en diseño, tamaño y motorización, el modelo busca capitalizar su historia de más de 30 años en el país y ampliar su alcance en distintos segmentos.

El despliegue comercial también avanza más allá de la capital. La firma ya cuenta con unidades en Ciudad del Este y proyecta alianzas para fortalecer su presencia en el interior, con puntos activos en Concepción, Asunción y Santa Rita.

La meta es clara: construir una red sólida que garantice cercanía y disponibilidad.

A nivel de portafolio, la estrategia es diversificada. La L200 convive con opciones como la Montero Sport, orientada al uso todoterreno con mayor confort, y la Eclipse Cross, enfocada en la experiencia urbana con tecnología y eficiencia.

Todas comparten un atributo distintivo: confiabilidad.

Según Varela, se trata de vehículos diseñados para ofrecer durabilidad y desempeño constante, un diferencial altamente valorado por los usuarios locales.

El enfoque, sin embargo, va más allá del producto. Santa Rosa pone énfasis en el respaldo integral, con planes adaptados a distintas capacidades de pago, fortalecimiento del servicio postventa y disponibilidad de repuestos.

Esta estructura se apoya en una ventaja regional que permite optimizar la logística y mejorar la capacidad de respuesta.

Con más de un siglo de trayectoria global y un ADN ligado al rendimiento offroad -respaldado por hitos como sus triunfos en el Rally Dakar-, Mitsubishi busca revalidar su legado en Paraguay.

El nuevo showroom sobre la avenida República Argentina 1796 casi Alfredo Seiferheld, de Asunción, simboliza el punto de partida: un espacio integral pensado para acercar la marca al cliente y consolidar la experiencia de servicio.

La apuesta combina historia, infraestructura y una visión clara: recuperar protagonismo y construir una relación de largo plazo con el mercado paraguayo.