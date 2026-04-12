ABC Revista
12 de abril de 2026 - 02:00

Mitsubishi Motors vuelve con una apuesta renovada

Los distintos modelos Mitsubishi ya están disponibles en nuestro país.
Los distintos modelos Mitsubishi ya están disponibles en nuestro país.

Mitsubishi Motors inicia una nueva etapa en Paraguay con una propuesta que combina historia, estrategia regional y visión de futuro.

Por ABC Color

De la mano de Santa Rosa Paraguay, la marca japonesa regresa al centro de la escena con un plan que apunta a fortalecer su presencia y responder a las exigencias de un mercado altamente competitivo.

El movimiento no es improvisado. Santa Rosa cuenta con una trayectoria consolidada, respaldada por su operación en países vecinos.

Así lo explica Agustín Varela, quien destaca que la firma forma parte del portafolio del Grupo Antelo desde hace más de una década en mercados como Argentina y Uruguay, además de Paraguay.

Fernando Correa, Valentina Garmendia, Agustín Varela y Pablo Ramos.
Fernando Correa, Valentina Garmendia, Agustín Varela y Pablo Ramos.

Esa continuidad permitió construir una relación estrecha con la casa matriz en Japón, clave para encarar esta nueva fase con mayor impulso.

En este escenario, Paraguay se presenta como una plaza estratégica. La preferencia por las pickups y las condiciones del terreno convierten al país en un entorno ideal para modelos robustos.

En ese contexto, la nueva L200 se posiciona como eje central de la propuesta. Con mejoras en diseño, tamaño y motorización, el modelo busca capitalizar su historia de más de 30 años en el país y ampliar su alcance en distintos segmentos.

La nueva L200 de Mitsubishi llega con mejoras en diseño, tamaño y motorización.
La nueva L200 de Mitsubishi llega con mejoras en diseño, tamaño y motorización.

El despliegue comercial también avanza más allá de la capital. La firma ya cuenta con unidades en Ciudad del Este y proyecta alianzas para fortalecer su presencia en el interior, con puntos activos en Concepción, Asunción y Santa Rita.

La meta es clara: construir una red sólida que garantice cercanía y disponibilidad.

A nivel de portafolio, la estrategia es diversificada. La L200 convive con opciones como la Montero Sport, orientada al uso todoterreno con mayor confort, y la Eclipse Cross, enfocada en la experiencia urbana con tecnología y eficiencia.

La Mitsubishi Montero Sport está orientada al uso todoterreno con mayor confort.
La Mitsubishi Montero Sport está orientada al uso todoterreno con mayor confort.

Todas comparten un atributo distintivo: confiabilidad.

Según Varela, se trata de vehículos diseñados para ofrecer durabilidad y desempeño constante, un diferencial altamente valorado por los usuarios locales.

El enfoque, sin embargo, va más allá del producto. Santa Rosa pone énfasis en el respaldo integral, con planes adaptados a distintas capacidades de pago, fortalecimiento del servicio postventa y disponibilidad de repuestos.

El Eclipse Cross es otra opción de Mitsubishi Motors.
La Mitsubishi Eclipse Cross está enfocada en la experiencia urbana con tecnología y eficiencia.

Esta estructura se apoya en una ventaja regional que permite optimizar la logística y mejorar la capacidad de respuesta.

Con más de un siglo de trayectoria global y un ADN ligado al rendimiento offroad -respaldado por hitos como sus triunfos en el Rally Dakar-, Mitsubishi busca revalidar su legado en Paraguay.

Mitsubishi Motors se renueva de la mano de Santa Rosa Paraguay.
El nuevo showroom de Mitsubishi Motors queda sobre avenida República Argentina 1796 casi Alfredo Seiferheld, de Asunción.

El nuevo showroom sobre la avenida República Argentina 1796 casi Alfredo Seiferheld, de Asunción, simboliza el punto de partida: un espacio integral pensado para acercar la marca al cliente y consolidar la experiencia de servicio.

La apuesta combina historia, infraestructura y una visión clara: recuperar protagonismo y construir una relación de largo plazo con el mercado paraguayo.