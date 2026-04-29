“ACERO”, de Angelike Augsten, lleva la tradición marcial coreana a la Feria del Libro de Buenos Aires.

La obra “ACERO: La espada que forjó Corea”, de la escritora paraguaya Angelike Augsten, dice presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, consolidando la proyección internacional de una propuesta que conecta tradición, historia y pensamiento contemporáneo.

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En el marco del evento, la delegación vinculada al libro fue recibida por Rodolfo Serafini, encargado del área cultural de la Embajada de Paraguay en la capital argentina.

El encuentro puso en valor el intercambio cultural como herramienta de integración y visibilización de nuevas voces dentro del ámbito literario regional.

Editado por Rubén Bisceglia y Lorena Fernández, el libro propone un recorrido singular por la historia del sable coreano, entendido no solo como un arma, sino como un símbolo profundo de identidad, disciplina y legado cultural.

A través de sus páginas, la autora entrelaza siglos de tradición marcial con una mirada actual que invita a reflexionar sobre el vínculo entre cultura y trascendencia.

La participación de “ACERO” en uno de los espacios editoriales más importantes de habla hispana representa un paso significativo para la difusión de proyectos culturales gestados en Paraguay, ampliando horizontes y generando nuevas oportunidades de circulación en el ámbito internacional.

El lanzamiento oficial de la obra en Paraguay está previsto para el mes de mayo, donde se espera que el libro continúe despertando interés tanto en lectores como en espacios vinculados a la historia, la cultura y las artes marciales.

En un escenario donde las fronteras culturales se vuelven cada vez más permeables, propuestas como “ACERO” reafirman el valor de contar historias que, aunque nacidas en un territorio específico, dialogan con el mundo entero.