“La maternidad me cambió todo”

“Cuando me enteré de que iba a ser madre, quise hacer las cosas al ciento por ciento”, confiesa.

Y ese compromiso no fue simbólico: se tradujo en estudio, preparación y una decisión de reorganizar su vida para estar presente.

“Tenía que enfocarme, para dedicarme a la maternidad”, recuerda.

La llegada de su hijo Elio, además de traer amor, significó una transformación.

“Fue básicamente todo lo que necesitaba para poder dedicarme de lleno a una vida más consciente”, afirma.

En ese proceso, incluso su salud dio un giro inesperado. “Me curé gracias a que cambié mi alimentación. Fue como una pieza de dominó. Muchas cosas fueron cambiando”, afirma.

Pero la maternidad, lejos de ser idealizada, también tiene su lado más crudo. Fiorella lo dice sin filtros. “Llorar en soledad es duro, realmente”, sostiene.

En tiempos donde muchas mujeres crían “entre cuatro paredes”, la experiencia puede volverse abrumadora. Sin embargo, incluso en ese aislamiento, se encuentra aprendizaje.

“Se aprende a pedir ayuda, a reconocer las necesidades y los límites. La maternidad es la universidad de la vida”, declara.

En ese camino, su vínculo con su hijo se volvió el eje de todo. La cercanía no fue negociable, y eso también redefinió su vida profesional.

“Quería encontrar maneras de poder estar cerca de mi hijo”, explica. Así llegó a la vida digital, a generar ingresos de forma remota, a diseñar un modelo que le permita maternar sin ausencias.

La mirada de Fiorella sobre la crianza es firme, casi militante. Cuestiona el sistema, la publicidad y los hábitos naturalizados.

“Creo que hay que tener sentido común para darse cuenta de que lo que te quieren vender no es lo que hace bien”, asegura.

Y va más allá, porque para ella “todo empieza con la decisión, la firmeza y el compromiso de los padres”. Pero si hay un valor que atraviesa toda su filosofía, es el de pertenencia.

No solo a una familia, sino a algo más grande: la vida misma.

“Quiero transmitirle el sentido de pertenencia a la naturaleza y el compromiso con toda forma de vida”, expresa con convicción.

Para Fiorella, no se trata de un discurso idealista, sino de una verdad urgente. “Somos parte de un ecosistema. No somos lo más importante que existe en este planeta”, concluye.

En esa conciencia, encuentra también el sentido de su legado: enseñar a su hijo a reconocer, respetar y honrar la vida.

“Cuando reconozco algo, puedo respetar. Reconozco, respeto y honro”, alega.

En esa rutina, Fiorella enseña a su pequeño a respetar todo lo que gira a su alrededor.

Transitando un nuevo embarazo actualmente, Fiorella sabe que una maternidad no solo cría, sino que despierta, porque sabe que una mujer, además de amar, transforma.

En unos meses más, Elio será hermano mayor forjando junto a su madre una historia que recuerda que, a veces, el acto más revolucionario es volver a lo esencial.

Bio

Fiorella Migliore es modelo, actriz, conductora de televisión y exreina de belleza.

Alcanzó notoriedad internacional al consagrarse como Miss Italia nel Mondo en 2008 y posteriormente como Miss Mundo Paraguay en 2012, representando al país en el certamen Miss World.

Hija de la actriz Lourdes Llanes, desarrolló desde joven una formación artística que incluyó teatro y declamación, además de estudios en marketing y publicidad.

Más allá de las pasarelas y la pantalla, Fiorella construyó un perfil multifacético como emprendedora y promotora de estilos de vida conscientes.

En los últimos años, enfocó su vida en el bienestar, el veganismo y la sostenibilidad, impulsando proyectos vinculados a la agroecología y la regeneración ambiental, incluyendo la creación de espacios naturales y actividades agrícolas.

Es madre de Elio y está esperando su segundo bebé, que será una niña.

Su trayectoria refleja una evolución hacia un enfoque más introspectivo y comprometido con el medioambiente, combinando arte, conciencia social y transformación personal.

Redes: @fiomigliore.