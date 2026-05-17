El quincho es la sede oficial de la hinchada

Ahí, entre brasas encendidas, risas compartidas y brindis se alternan en sincronía con la emoción.

Esta forma única de alentar es una liturgia íntima, auténtica y profundamente cultural.

En ese escenario tradicional, cargado de significado, Munich Original encontró su lugar natural. No como un simple acompañante, sino como parte del ritual.

“Munich Original ofrece una experiencia diferencial para los hinchas que viven la pasión en sus quinchos”

Como ese elemento que no falta cuando la mesa está servida y el partido está por empezar.

“El quincho es el lugar de encuentro para compartir alrededor de la mesa con amigos, asado y cerveza. Ahí es donde Munich Original es elegida por el consumidor para compartir este momento tan especial”, explica Marcia Alarcón, del área de marketing de Emcesa.

Y es que no se trata solo de ver fútbol: se trata de vivirlo.

Este año marcado por la ilusión y el regreso de Paraguay al escenario mundialista, ese espacio se resignifica.

La distancia geográfica ya no es una barrera, porque el quincho se transforma en algo más: en territorio simbólico, en punto de encuentro emocional.

“En el quincho se vive la previa y en este año histórico se vuelve la sede oficial de la hinchada. Desde Munich Original buscamos ofrecer una experiencia diferencial para los hinchas que viven la pasión del fútbol en sus quinchos”, agrega Marcia.

La marca entiende que el fútbol no se limita a los 90 minutos. Está en la previa, en la picada, en el primer brindis. Está en la cábala, en el comentario repetido, en el grito compartido.

Por eso, su campaña Amigos, asado y cerveza no es solo un eslogan: es una declaración cultural.

“La marca transita un territorio muy relevante como el asado paraguayo y la cerveza, que no nacieron juntos pero son inseparables. Buscamos seguir siendo relevantes y no perder nuestras tradiciones y costumbres”, sostiene.

El quincho es el corazón del fútbol paraguayo

En ese equilibrio entre tradición y actualidad, Munich Original se convierte en un símbolo. No por imposición, sino por elección.

Por esa conexión genuina que se construye cuando una marca entiende el momento exacto en que aparece en la mesa. Y en ese camino, el hincha ocupa el centro de todo.

“Existen muchos hinchas que no podrán vivir la experiencia en otro país, y es por esto que como sponsor de la hinchada, la marca ofrecerá experiencias exclusivas para la sede oficial de la hinchada, el quincho”, detalla Marcia.

“Buscamos hablar en este territorio desde una posición que entiende lo que uno vive siendo hincha. Vamos a ofrecer una nueva forma de vivir su pasión”

El calendario futbolero, cargado de emociones, será el terreno ideal para activar estas propuestas. Pero el enfoque no es invasivo, sino empático. Cercano. Real.

“Buscamos hablar en este territorio desde una posición que entiende lo que uno vive siendo hincha. Vamos a ofrecer una nueva forma de vivir su pasión”, afirma.

Así, mientras el mundo mira los estadios, en Paraguay el partido también se juega, y se siente, en otro lugar. Uno sin gradas, pero con historia. Sin árbitros, pero con códigos propios. Sin VAR, pero con memoria colectiva. Porque al final, más allá del resultado, hay algo que no cambia: el fútbol se disfruta mejor cuando se comparte. Y en el quincho, con amigos, asado y una Munich Original bien fría, la hinchada siempre juega de local.