Platos reconfortantes para días fríos: una sopa, un estofado y un sabroso risotto

Cómo hacer sopa de lentejas con chorizo
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Sopa de lentejas con chorizo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas
- 8 tazas de caldo de pollo
- 2 chorizos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 2 tallos de apio
- 2 tomates
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de sal
- media cucharadita de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Enjuagar las lentejas bajo agua fría hasta que el agua salga clara.
- Cortar el chorizo en rodajas de 1 centímetro.
- Picar la cebolla, los dientes de ajo, la zanahoria, el apio y el tomate.
- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
- Dorar el chorizo durante 4 minutos y remover para que suelte grasa.
- Añadir la cebolla, el ajo, la zanahoria y el apio y cocinar durante 6 minutos.
- Incorporar el tomate, el comino y el pimentón dulce y cocinar durante 2 minutos.
- Agregar las lentejas, el caldo de pollo y la hoja de laurel y mezclar.
- Llevar a ebullición, bajar a fuego medio-bajo y cocinar durante 30 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas.
- Ajustar con la sal y la pimienta negra y cocinar durante 2 minutos.
- Reposar durante 5 minutos y servir.