Gastronomía

Disfrutá de la calidez de una sopa de batata y jengibre casera

La sopa crema de batata y jengibre, ideal para días frescos, combina sabores y nutrientes. Prepararla es sencillo y rápido, perfecto para una cena nutritiva.

Por ABC Color
10 de junio de 2026 a la - 06:00
Sopa de batata y jengibre.
Sopa de batata y jengibre.Алексей Хоруженко

Cómo hacer una sopa crema de batata y jengibre

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Sopa crema de batata y jengibre

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 4 batatas
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de jengibre rallado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 tazas de caldo de verduras
  • 1 taza de leche de coco
  • 1 cucharadita de sal
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 cucharada de jugo de limón

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar las batatas en cubos de tamaño parejo.
  2. Picar la cebolla y laminar los ajos.
  3. Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
  5. Agregar el ajo y el jengibre, y cocinar durante 1 minuto.
  6. Incorporar la batata y revolver durante 2 minutos.
  7. Verter el caldo de verduras y llevar a hervor.
  8. Cocinar a fuego medio-bajo durante 20 minutos o hasta que la batata esté tierna.
  9. Triturar la sopa con licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa.
  10. Añadir la leche de coco, la sal, la pimienta negra y la nuez moscada, y mezclar.
  11. Calentar durante 2 minutos sin dejar que hierva fuerte.
  12. Incorporar el jugo de limón y servir caliente.

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