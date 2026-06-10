Disfrutá de la calidez de una sopa de batata y jengibre casera

Cómo hacer una sopa crema de batata y jengibre
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Sopa crema de batata y jengibre
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 4 batatas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de jengibre rallado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 4 tazas de caldo de verduras
- 1 taza de leche de coco
- 1 cucharadita de sal
- 1/2 cucharadita de pimienta negra
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 cucharada de jugo de limón
Elaboración paso a paso
- Pelar y cortar las batatas en cubos de tamaño parejo.
- Picar la cebolla y laminar los ajos.
- Calentar el aceite de oliva en una olla a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 5 minutos.
- Agregar el ajo y el jengibre, y cocinar durante 1 minuto.
- Incorporar la batata y revolver durante 2 minutos.
- Verter el caldo de verduras y llevar a hervor.
- Cocinar a fuego medio-bajo durante 20 minutos o hasta que la batata esté tierna.
- Triturar la sopa con licuadora o mixer hasta obtener una crema lisa.
- Añadir la leche de coco, la sal, la pimienta negra y la nuez moscada, y mezclar.
- Calentar durante 2 minutos sin dejar que hierva fuerte.
- Incorporar el jugo de limón y servir caliente.