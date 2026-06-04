Gastronomía

Sopa de cebada: un plato nutritivo para disfrutar en casa hoy

Que no se te pierda esta receta fácil de la sopa tradicional suiza de la región de los grisones. La sopa de cebada es fácil de hacer y muy sabrosa.

Por ABC Color
08 de agosto de 2022 a la - 10:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Sopa de cebada.
Sopa de cebada.Aneta_Gu

Cómo hacer sopa de cebada

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Sopa de cebada de los Grisones

  • Receta: Suiza

Ingredientes

  • 100 gramos de cebada
  • 2 zanahorias
  • 2 cebollas
  • 1 puerro
  • 1 rama de apio
  • 1 hoja de laurel
  • 1 clavo de olor
  • 1 pie de ternera cortado en trozos
  • 1 costilla de cerdo ahumada (200 gramos)
  • 2 cucharadas de aceite o grasa
  • 1 cucharada de sal
  • 2 yemas de huevo
  • 100 centímetros cúbicos de crema de leche
  • Cebollita picada

Elaboración paso a paso

  1. Picar las zanahorias, el apio, el puerro y una de las cebollas. La otra se utiliza entera, pinchada con la hoja de laurel y el clavo de olor.
  2. Rehogar las verduras en el aceite o la grasa caliente.
  3. Agregar 2 litrosde agua y cuando todo esté hirviendo, incorporar la cebada, los trozos del pie de ternera, la costilla ahumada y la cebolla pinchada con laurel y clavo de olor.
  4. Cocinar a fuego lento por aproximadamente 2 horas.
  5. Sazonar con sal y pimienta.
  6. Antes de servir, verter la yema de huevo, la crema de leche y la cebollita de verdeo finamente picada.