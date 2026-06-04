Sopa de cebada: un plato nutritivo para disfrutar en casa hoy

Cómo hacer sopa de cebada
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Sopa de cebada de los Grisones
- Receta: Suiza
Ingredientes
- 100 gramos de cebada
- 2 zanahorias
- 2 cebollas
- 1 puerro
- 1 rama de apio
- 1 hoja de laurel
- 1 clavo de olor
- 1 pie de ternera cortado en trozos
- 1 costilla de cerdo ahumada (200 gramos)
- 2 cucharadas de aceite o grasa
- 1 cucharada de sal
- 2 yemas de huevo
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche
- Cebollita picada
Elaboración paso a paso
- Picar las zanahorias, el apio, el puerro y una de las cebollas. La otra se utiliza entera, pinchada con la hoja de laurel y el clavo de olor.
- Rehogar las verduras en el aceite o la grasa caliente.
- Agregar 2 litrosde agua y cuando todo esté hirviendo, incorporar la cebada, los trozos del pie de ternera, la costilla ahumada y la cebolla pinchada con laurel y clavo de olor.
- Cocinar a fuego lento por aproximadamente 2 horas.
- Sazonar con sal y pimienta.
- Antes de servir, verter la yema de huevo, la crema de leche y la cebollita de verdeo finamente picada.