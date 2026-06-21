La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) realizó la emisión Copa Mundial de Fútbol 2026, una edición que rinde homenaje a la clasificación de la Selección Paraguaya a la cita más importante del fútbol. Los sellos postales retratan el acompañamiento popular que tuvo la Selección Paraguaya y la clasificación mundialista, donde se observan a integrantes de la Albirroja y a su director técnico, Gustavo Alfaro. Las viñetas complementarias incorporan la obra Raza Paraguaya, representada por la figura del león como símbolo de valentía, determinación y fortaleza. Y, por otro, la expresión ¡Volvimos! Copa Mundial de Fútbol 2026. Los diseños son de la artista compatriota Lili Cantero, mediante técnica de ilustración digital. La propuesta artística reúne distintos elementos que representan el camino de Paraguay hacia la Copa Mundial de Fútbol 2026. También se destaca a la Selección Nacional, la afición paraguaya y símbolos que evocan la identidad, la fortaleza y el espíritu de lucha del pueblo paraguayo.

Festival Internacional de la Ciencia

El IV Festival Internacional de la Ciencia del Paraguay (FICPY 2026) se realizará del 22 al 27 de junio en Asunción, Coronel Oviedo y Caaguazú. El programa incluye más de 30 actividades gratuitas, Star Party, Birra y Ciencia y debates en las tres ciudades. Se trata del mayor encuentro de divulgación científica del país, que reunirá a más de 25 investigadores, divulgadores y especialistas, y propone una agenda amplia que combina ciencia, educación, tecnología, cultura y participación ciudadana.

TECHO Paraguay lanza la Rifa Nacional

“Nadie en un piso de tierra” es el lema de la iniciativa de TECHO Paraguay que busca recaudar G. 300 millones para impulsar proyectos de vivienda, infraestructura comunitaria y desarrollo comunitario junto a familias en situación de pobreza mediante una rifa nacional. El sorteo se realizará en septiembre de 2026, tras la finalización de la Colecta Nacional y todo el importe se sumará a la meta final. La rifa se propone como una oportunidad concreta para que más personas puedan involucrarse y ser parte de la transformación de esta realidad.

En el Museo de las Memorias

En coincidencia con el Día en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el viernes 26 de junio se realizará el conversatorio: “Memoria, prevención de la tortura y derechos humanos: desafíos para las políticas públicas” en el Museo de las Memorias de 10:00 a 11:00. Previamente, el martes 23 se recordarán los ¡46 años de Impunidad! desde las Ligas Agrarias Cristianas, que impulsa y acompaña una denuncia penal por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el Caso Caaguazú. Será a las 10:30 en la Fiscalía General del Estado.

Jóvenes y la innovación social

Un total de 360 jóvenes de 19 distritos de San Pedro, Guairá, Caaguazú y Paraguarí participaron en la segunda edición del concurso de innovación social #JóvenesDelCambio, impulsado por Plan International Paraguay y Koga. En esta edición, la iniciativa seleccionó 57 proyectos ganadores que recibirán capital, semilla y acompañamiento especializado para implementar soluciones que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

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