Poemario de Josefina Plá en guaraní

Satélites oscuros–Irũmi ypytũ, poemario original de Josefina Plá traducido al guaraní por Susy Delgado, fue presentado esta semana en el marco del centenario de la llegada al Paraguay de la destacada escritora y promotora cultural hispano-paraguaya. El libro bilingüe es una iniciativa de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), con el apoyo del Centro Cultural de España en Asunción. Esta obra rescata y reconoce la entrega invalorable de la gran maestra, paraguaya de adopción por pleno derecho.

Distinción a Diego Sánchez Haase y aporte de OSIC

La Cámara de Diputados otorgó sendos galardones al músico, director orquestal y compositor Diego Sánchez Haase y a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo (CCR), por el invalorable aporte al desarrollo artístico y a la difusión del patrimonio musical del Paraguay. Sánchez Haase recibió la Orden Nacional al Mérito Comuneros, mientras que la OSIC recibió el Premio Emiliano R. Fernández.

Estampillas de homenaje a Luis Alberto del Paraná

Centenario del Natalicio de Luis Alberto del Paraná es la nueva emisión postal de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), en conmemoración de cumplirse los 100 años del nacimiento del artista el pasado 21 de junio. Los sellos incluyen una fotografía de Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos, la agrupación musical con la cual alcanzó reconocimiento y prestigio internacional. En otra aparece Paraná cantando con su ropa de ao po’i y poncho de 60 listas.

Paraguay vuelve a ganar en Cannes

La agencia Oniria y la Senatur se alzaron con un León en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el más importante del mundo. Entre más de 20.000 piezas de 92 países, Santa María Pueblo Hotel, una idea de Paraguay, de la agencia Oniria, fue premiada entre las mejores del mundo con un León de Bronce en la categoría Direct del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Santa María Pueblo Hotel (Misiones) es una idea simple pero poderosa que convirtió a todo un pueblo en un hotel viviente.

Acervo documental de Pablo C. Escobar

Importantes materiales documentales, partituras, composiciones originales, fotografías y registros biográficos del guitarrista, compositor y concertista paraguayo Pablo C. Escobar pasaron al resguardo del Centro Cultural de la República El Cabildo. El acervo fue entregado por la profesora Selma Inés Cáceres Escobar, hija del maestro Pablo C. Escobar, e incluye publicaciones biográficas, registros de obras musicales, composiciones originales, transcripciones, arreglos, fotografías históricas, etc., del destacado guitarrista paraguayo.

Campaña solidaria de la Pastoral

La Pastoral Social Arquidiocesana, a través del Centro Comunitario Chacarita, impulsa una campaña de recolección de abrigos de invierno en beneficio de niñas, niños y adolescentes del barrio Ricardo Brugada de Asunción. Se solicita principalmente la donación de camperas, bufandas, gorros y calzados en buen estado. Contactos: Marcial Cantero (coordinador y vocero), al teléfono: (0991) 387 387.