Cannabis medicinal para alternativas terapéuticas

Bajo el lema El futuro es natural, la compañía introduce al mercado productos farmacéuticos derivados del cannabis medicinal desarrollados y producidos íntegramente en nuestro país, siguiendo los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad, seguridad y trazabilidad.

Más que el lanzamiento de una nueva marca, la iniciativa representa un cambio de enfoque dentro de la industria farmacéutica nacional.

Con el respaldo del grupo Scavone, la experiencia del Dr. Oscar Vicente Scavone y bajo el liderazgo de Shawn Vahdat, Pharma Industries combina visión empresarial, tradición farmacéutica e innovación para impulsar el desarrollo del cannabis medicinal de grado farmacéutico en Paraguay.

TodoCANN es el resultado de varios años de inversión, desarrollo de infraestructura y trabajo conjunto entre equipos científicos, tecnológicos e industriales instalados en el país, potencializando una plataforma de producción especializada que posiciona a Paraguay dentro del desarrollo farmacéutico regional.

Un programa respaldado por el Ministerio de Salud

El lanzamiento de esta línea se enmarca dentro del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC), impulsado por el Ministerio de Salud Pública.

El programa permite que médicos especialmente habilitados puedan utilizar productos derivados del cannabis medicinal conforme avanzan las investigaciones científicas internacionales, particularmente en pacientes que no responden de manera satisfactoria a los tratamientos convencionales.

Debido a que se trata de productos controlados, únicamente los médicos inscriptos en el PROINCUMEC están autorizados para prescribirlos, garantizando así un seguimiento clínico y sanitario más riguroso.

Actualmente existen cinco patologías autorizadas dentro del marco regulatorio vigente, entre ellas la epilepsia refractaria, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn, cuyas indicaciones se encuentran detalladas por la autoridad sanitaria.

Asimismo, el programa contempla que los profesionales puedan evaluar el uso del cannabis medicinal en otras condiciones clínicas cuando la evidencia científica y el criterio médico lo justifiquen, especialmente en pacientes con enfermedades como algunos tipos de cáncer, trastornos de ansiedad, alteraciones del sueño o trastornos del espectro autista, siempre dentro del marco regulatorio y de investigación establecido por el programa nacional.

Generar evidencia científica desde Paraguay

Uno de los principales objetivos del plan piloto es ampliar el conocimiento científico sobre el uso medicinal del cannabis.

Según explicaron desde Pharma Industries, el programa permitirá que los médicos participantes recopilen información clínica sobre la eficacia de estos tratamientos, la aparición de posibles efectos adversos, su compatibilidad con otros medicamentos y el impacto que generan en la calidad de vida de los pacientes.

Esta información contribuirá a fortalecer la evidencia científica disponible y permitirá seguir ampliando el conocimiento sobre las aplicaciones terapéuticas del cannabis medicinal bajo condiciones estrictamente controladas.

Pharma Industries se dedica a la producción y comercialización de cannabis medicinal de grado farmacéutico, integrando ciencia, regulación e innovación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer el sistema de salud.

Con TodoCANN, la compañía incorpora una nueva alternativa terapéutica al mercado, realizando una inversión estratégica orientada a desarrollar una industria farmacéutica especializada en Paraguay, promoviendo investigación, transferencia tecnológica y producción de alto valor agregado.

La iniciativa busca posicionar al país como referente regional en el desarrollo de medicamentos derivados del cannabis medicinal, bajo estándares farmacéuticos, evidencia científica y regulación sanitaria, porque el futuro de la salud también se construye desde lo natural.

Más info

www.pharmaindustriessa.com

@pharmaindustries_py / @todocann.

Para los médicos que quieran ser parte del PROINCUMEC acceder a www.todocann.com.py.