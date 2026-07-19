Agenda cultural y artística del 19 al 25 de julio de 2026

DOMINGO 19
Show de Humor / Las Karashans
Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py
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LUNES 20
Show de K-Pop/Gladiadoras
Ofrecido por: Gladiadoras
Hora: 17:00
Lugar: Centro Paraguayo Japonés
Informaciones: ticketea.com.py
JUEVES 23
Concierto / Sinfonía de Película
Ofrecido por: OSN
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: ticketea.com.py
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VIERNES 24
Concierto / Abel Pintos
Ofrecido por: Abel Pintos
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Lírico del BCP
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 25
Cine / El príncipe de Nanawa
Yagua Piru Cine, Somos Tekoha y El Granel invitan a la proyección de la exitosa película documental El príncipe de Nanawa, a las 17:00 en El Granel (Juan de Salazar casi Artigas).
Se trata de una obra multipremiada en distintos países, filmada a lo largo de diez años en la frontera entre Nanawa (Paraguay) y Clorinda (Argentina).
Más informaciones en @elgranelasu y @elprincipede.nanawa
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Club de Lectura / Letras iberoamericanas
El Club de Lectura del Centro Cultural Juan de Salazar se reúne a las 16:00 en la biblioteca del Centro y explora obras de escritores iberoamericanos.
Los participantes “tendrán la oportunidad de profundizar en temas como la identidad, la igualdad de género, las diásporas y la memoria histórica”.
Más informaciones: @cceasunción
Entretenimiento / Asu Coffee Fest
Ofrecido por: Asu Coffee Fest
Hora: 09:00
Lugar: Centro de Convenciones Universitaria
Informaciones: tuti.com.py
Show de Humor / Fátima Universal
Ofrecido por: Modo Teatro
Hora: 20:30
Lugar: Teatro Latino
Informaciones: ticketea.com.py