Agenda cultural y artística del 19 al 25 de julio de 2026

DOMINGO 19

Show de Humor / Las Karashans

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

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LUNES 20

Show de K-Pop/Gladiadoras

Ofrecido por: Gladiadoras

Hora: 17:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 23

Concierto / Sinfonía de Película

Ofrecido por: OSN

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: ticketea.com.py

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VIERNES 24

Concierto / Abel Pintos

Ofrecido por: Abel Pintos

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Lírico del BCP

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 25

Cine / El príncipe de Nanawa

Yagua Piru Cine, Somos Tekoha y El Granel invitan a la proyección de la exitosa película documental El príncipe de Nanawa, a las 17:00 en El Granel (Juan de Salazar casi Artigas).

Se trata de una obra multipremiada en distintos países, filmada a lo largo de diez años en la frontera entre Nanawa (Paraguay) y Clorinda (Argentina).

Más informaciones en @elgranelasu y @elprincipede.nanawa

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Club de Lectura / Letras iberoamericanas

El Club de Lectura del Centro Cultural Juan de Salazar se reúne a las 16:00 en la biblioteca del Centro y explora obras de escritores iberoamericanos.

Los participantes “tendrán la oportunidad de profundizar en temas como la identidad, la igualdad de género, las diásporas y la memoria histórica”.

Más informaciones: @cceasunción

Entretenimiento / Asu Coffee Fest

Ofrecido por: Asu Coffee Fest

Hora: 09:00

Lugar: Centro de Convenciones Universitaria

Informaciones: tuti.com.py

Show de Humor / Fátima Universal

Ofrecido por: Modo Teatro

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py