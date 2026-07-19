ABC Revista
19 de julio de 2026 a la - 01:00

Agenda cultural y artística del 19 al 25 de julio de 2026

El príncipe de Nanawa.
El príncipe de Nanawa.Shutterstock

Enterate qué ofrece la agenda cultural de la semana, entre conciertos, talleres, proyección de películas y más.

Por ABC Color

DOMINGO 19

Show de Humor / Las Karashans

Ofrecido por: Gustavo Cabaña, Walter Evers y Gustavo Corvalán

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py

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LUNES 20

Show de K-Pop/Gladiadoras

Ofrecido por: Gladiadoras

Hora: 17:00

Lugar: Centro Paraguayo Japonés

Informaciones: ticketea.com.py

JUEVES 23

Concierto / Sinfonía de Película

Ofrecido por: OSN

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: ticketea.com.py

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VIERNES 24

Concierto / Abel Pintos

Ofrecido por: Abel Pintos

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Lírico del BCP

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 25

Cine / El príncipe de Nanawa

Yagua Piru Cine, Somos Tekoha y El Granel invitan a la proyección de la exitosa película documental El príncipe de Nanawa, a las 17:00 en El Granel (Juan de Salazar casi Artigas).

Se trata de una obra multipremiada en distintos países, filmada a lo largo de diez años en la frontera entre Nanawa (Paraguay) y Clorinda (Argentina).

Más informaciones en @elgranelasu y @elprincipede.nanawa

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Club de Lectura / Letras iberoamericanas

El Club de Lectura del Centro Cultural Juan de Salazar se reúne a las 16:00 en la biblioteca del Centro y explora obras de escritores iberoamericanos.

Club de lectura, imagen ilustrativa.
Club de lectura, imagen ilustrativa.

Los participantes “tendrán la oportunidad de profundizar en temas como la identidad, la igualdad de género, las diásporas y la memoria histórica”.

Más informaciones: @cceasunción

Entretenimiento / Asu Coffee Fest

Ofrecido por: Asu Coffee Fest

Hora: 09:00

Lugar: Centro de Convenciones Universitaria

Informaciones: tuti.com.py

Show de Humor / Fátima Universal

Ofrecido por: Modo Teatro

Hora: 20:30

Lugar: Teatro Latino

Informaciones: ticketea.com.py