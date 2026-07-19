Esto sucedió

Museo Bogarín en el Seminario

Décadas atrás el Museo Bogarín funcionaba en los bajos del Seminario Metropolitano y no estaba abierto en forma permanente al público. Un suelto publicado en julio de 1969 decía que estaba considerado por la Unesco “como el más importante del país” y contenía “las más valiosas piezas del acervo histórico y cultural del país”. Se anunciaba su apertura durante unos días “como un aporte del Seminario Metropolitano a la temporada turística”. En la foto, monseñor Agustín Blujaki mostrando algunas piezas.

Raid de una japonesa

El 18 de julio de 1969 la raidista japonesa Kayoko Tatsuno estuvo por Asunción cumpliendo un itinerario por toda América Latina en un coche Toyota 1.000. La raidista partió desde Buenos Aires y pasó por Montevideo, Porto Alegre, São Paulo, Santos, Río de Janeiro, Brasilia y Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este) para llegar a Asunción. Debía seguir luego hacia Córdoba (Arg.), Bolivia, Chile, Perú y Venezuela (Caracas) para regresar a Japón. Viajaba completamente sola por sitios inhóspitos inclusive.

Apolo XI regresa a la Tierra

El 22 de julio de 1969 ABC Color publicaba que Apolo 11 de nuevo estaba “tomando rumbo a la Tierra, luego del acoplamiento efectuado ayer. Sus tripulantes terminaron con éxito la misión encomendádales y fueron los primeros hombres en poner sus plantas en las pedregosas llanuras del Mar de la Tranquilidad, en la luna. (Radiofoto de AP, especial para ABC)”, decía el epígrafe de la foto en la portada.

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