Google: de Jennifer Lopez a la IA

Pero en febrero del año 2000, la gala de los premios Grammy evidenció una “limitación” o inclusive falla estructural en cómo se esperaba que funcionara la red de redes mundial. ¿Qué pasó? La aparición de Jennifer Lopez con un vestido verde de Versace.

El interés del público por ese vestido generó un volumen de búsquedas sin precedentes, pero los usuarios no querían leer descripciones sobre la ropa, querían ver cómo era. Ese evento demostró que el motor de búsqueda necesitaba incorporar una dimensión visual, es decir, un apartado completamente dedicado. Como respuesta directa a esa demanda, en julio de 2001 Google lanzó Google Imágenes.

“Cuando el icónico vestido verde de Versace de Jennifer Lopez revolucionó internet en el año 2000, nos dimos cuenta de que la página de búsqueda estándar de la época –una lista de enlaces de texto azul– simplemente no era suficiente. La gente no solo quería leer sobre el vestido, sino verlo. Por eso, en julio de 2001, lanzamos Google Imágenes, haciendo posible por primera vez buscar y explorar al instante contenido visual de toda la web”, menciona Google en su anuncio oficial por los 25 años de este servicio.

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La evolución de Google Imágenes

Claramente, en sus inicios el servicio de Google Imágenes no era ni cercano al que conocemos actualmente, aunque de hecho ahora ofrecerá un cambio de diseño de galería que se asemejaría más a Pinterest, otro gigante en lo que refiere a imágenes.

Por esto, la compañía misma detalla la cronología de los cambios y avances en la herramienta que se mantuvo con fórmula similar hasta el año 2009, cuando se agregó la opción de “Imágenes similares”, y mediante esto se redujo la dependencia de las palabras.

En 2011 se habilitó una de las funciones más populares inclusive hasta ahora: “buscar por imagen”, una práctica que invirtió la mecánica tradicional. Cuando alguien tenía algún tipo de fotografía de la que quería más información, ese archivo o incluso un enlace ya podía funcionar como un término de búsqueda para rastrear el posible origen.

De igual manera, fue en 2018 cuando se registró uno de los mayores saltos de la plataforma, ya que se sumó la interacción en el mundo físico con Google Lens para convertir la cámara del celular en un escáner en tiempo real. Asimismo, para 2022 se implementó “Búsqueda múltiple” (Multisearch), que permitió el uso simultáneo de texto e imagen en una misma consulta.

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Google Imágenes y la IA

Ahora, para conmemorar sus 25 años de existencia, Google Imágenes implementa una serie de cambios de fondo. Como se mencionaba previamente, en lo que refiere a interfaz se introduce una nueva página de inicio con una galería dinámica e inmersiva donde los usuarios pueden explorar y guardar contenido en colecciones.

Es importante aclarar que esta actualización tendrá un despliegue inicial durante las próximas semanas y se implementará exclusivamente en la versión de escritorio para usuarios en Estados Unidos (en inglés), al igual que requerirá iniciar sesión en una cuenta de Google, aunque se espera una actualización a futuro en español y otros países del mundo.

A la par de esta nueva interfaz, el avance más notorio radica en la integración de la inteligencia artificial (IA) generativa, ya que mediante el uso de su último modelo Nano Banana, la plataforma va a permitir la creación de imágenes directamente en los Resúmenes de IA (AI Overviews). Si un usuario tiene una visión específica y la imagen no existe en la web, el sistema la genera desde cero a partir de una simple instrucción de texto.

A esto se suman innovaciones que apuntan aún más hacia el “procesamiento visual”, como la función Circle to Search, que, según Google, está operativa en más de 580 millones de dispositivos Android desde 2024 y ahora acaba de sumar este 2026 el reconocimiento múltiple de objetos simultáneos. También el Modo IA, introducido en 2025, utiliza una técnica de “despliegue visual” capaz de dividir una sola imagen en docenas de subconsultas para comprender el contexto completo de una escena.

A lo largo de más de dos décadas de vida que se originaron con un vestido, Google Imágenes dejó de ser un simple catálogo o álbum de archivos digitales porque ya hace tiempo se integró a la vida de cientos de miles de personas para distintos tipos de tareas, entretenimiento, interés o cualquier otro tipo de idea que pueda ser producto de la imaginación o curiosidad.

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