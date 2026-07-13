De Jennifer López a Dustin Hoffman, las celebridades en la final de Wimbledon 2026
La final masculina del torneo de Wimbledon entre Jannik Sinner y Alexander Zverev reunió a las celebridades en The All England Lawn Tennis and Croquet Club. Jennifer López, Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller estuvieron en las gradas para ver el partido entre el italiano y el alemán.
Por ABC Color
Una verdadera constelación de estrellas estuvo presente ayer domingo en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se disputó la gran final individual masculina del emblemático torneo de Wimbledon.
La final masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev en Londres fue la cita perfecta para reunir a las celebridades de diferentes ámbitos.