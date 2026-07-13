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13 de julio de 2026 a la - 14:25

De Jennifer López a Dustin Hoffman, las celebridades en la final de Wimbledon 2026

¡Bella y elegante! Así asistió Jennifer López a la final individual masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev en el torneo de Wimbledon, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Bella y elegante! Así asistió Jennifer López a la final individual masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev en el torneo de Wimbledon, en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

La final masculina del torneo de Wimbledon entre Jannik Sinner y Alexander Zverev reunió a las celebridades en The All England Lawn Tennis and Croquet Club. Jennifer López, Dustin Hoffman, Nicole Kidman y Ben Stiller estuvieron en las gradas para ver el partido entre el italiano y el alemán.

Por ABC Color

Una verdadera constelación de estrellas estuvo presente ayer domingo en el The All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se disputó la gran final individual masculina del emblemático torneo de Wimbledon.

El actor Ben Stiller no se perdió la final masculina de Wimbledon en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El actor Ben Stiller no se perdió la final masculina de Wimbledon en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La final masculina entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev en Londres fue la cita perfecta para reunir a las celebridades de diferentes ámbitos.

¡Siempre diosa! Nicole Kidman a su llegada al court central del The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
¡Siempre diosa! Nicole Kidman a su llegada al court central del The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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El icónico actor Dustin Hoffman a su arribo al The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
El icónico actor Dustin Hoffman a su arribo al The All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Jennifer López, Nicole Kidman, Sienna Miller y Anna Wintour estuvieron entre las famosas presentes en el partido entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev en Inglaterra.

Entre amigas. Anna Wintour, Nicole Kidman y Siena Miller vieron juntas la final masculina del campeonato Wimbledon 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Entre amigas. Anna Wintour, Nicole Kidman y Siena Miller vieron juntas la final masculina del campeonato Wimbledon 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Y, entre las icónicos actores hollywoodenses presentes en la final de Wimbledon 2026 dijeron presente Dustin Hoffman, Ben Stiller, Tom Hiddleston y Andrew Garfield.

Andrew Garfield y Tom Hiddleston estuvieron presentes en el partido entre el italiano Jannik Sinner y al alemán Alexander Zverev en Wimbledon.(Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Andrew Garfield y Tom Hiddleston estuvieron presentes en el partido entre el italiano Jannik Sinner y al alemán Alexander Zverev en Wimbledon.(Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)