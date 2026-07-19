De pie

Es el título del nuevo libro de Jorge Mendelzon, que será presentado el lunes 27 de julio a las 19:00 en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia 5086). Cuando Jorge Mendelzon se animó a publicar su primer libro, La sabiduría del dolor (2023), muchas personas desconocían que llevaba más de 25 años luchando contra la sinovitis villonodular pigmentada. Este tumor benigno, aunque raro, lo había obligado a someterse a 24 operaciones quirúrgicas en la rodilla derecha y a convivir con un dolor permanente. De pie, este segundo libro, traslada a los lectores al territorio más íntimo del autor: los últimos 15 meses de su tratamiento, la etapa en la que se sintió más vulnerable. La edición contó con acompañamiento del equipo de Tu libro y está disponible en las librerías Books, Servilibro, Maita y El Lector. Lo recaudado por las ventas el día del lanzamiento será destinado a la clínica protésica ProBiónica para la atención de pacientes con necesidades ortopédicas.

Revolución de la Información

Es el título del libro sobre periodismo, tecnología y sociedad en la era digital de los autores Hugo Vergara Mattio y Raúl González Barboza presentado días pasados en la Facultad de Filosofía de la UNA. Se trata de una obra académica que aborda los cambios producidos por la revolución digital en la forma en que las personas se informan, se comunican y participan en la sociedad. Aborda el derecho a la información, la libertad de expresión, protección de datos personales y otros.

Congreso por la Paz

El Primer Congreso por la Paz de Exbecarios de Israel se realizará del 21 al 23 de agosto próximo en la Manzana de la Rivera. El encuentro incluirá talleres con expertos israelíes, conferencias magistrales, premiación con la “Distinción Golda Meir”, actividades culturales, city tour por sitios históricos incluyendo Chaca Tour y visita al Bosque de Israel. El encuentro es organizado por la Asociación Shalom del Paraguay. Inscripciones, al (0981) 550-593.

Calle Koki Ruiz

El nombre del gran artista Koki Ruiz ya está inmortalizado en una calle de Asunción en las inmediaciones de la avenida Santa Teresa y Madame Lynch. La iniciativa fue del Centro de Ignacianos Residentes en Asunción (CIRA) y la Municipalidad de la Capital. El objetivo es rendir un homenaje al destacado artista que dejó al Paraguay en alto con su talento y su arte. Es uno de los mejores artistas que se destacó por sus retablos de la Semana Santa en Tañarandy o el retablo de la venida del Papa Francisco.

Doce latidos

El viernes 24 de julio, a las 19:00, el Centro Cultural de la República El Cabildo inaugura Doce Latidos, una muestra que expande el legado del emblemático primer Tapiz Sensorial y rinde un profundo homenaje contemporáneo a la figura histórica y espiritual de San Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo. Estará a cargo de los artistas visuales Liliana Sykora, José Quevedo y Rubén Sykora, quienes invitan a redescubrir el legado de San Roque a través del arte contemporáneo paraguayo.

Gran feria Paraguay Rembi’u

Con el lema “Nuestra esencia en cada bocado”, llega la séptima edición de Paraguay Rembi’u, la mayor feria gastronómica de nuestro país. La obligada cita para los amantes de la cocina tradicional paraguaya se realizará el 1 de agosto de 2026, en la plaza Mayor Infante Rivarola del barrio Villa Morra, de Asunción (Avda. Mcal. López y San Roque). Para las 9:30 se prevén platillos de terere rupa y a partir de las 12:00 ya se podrán saborear las delicias de tierra adentro.