El camino olímpico se inicia en Santa Fe 2026

Hay momentos que marcan un antes y un después. Para el deporte paraguayo, uno de ellos tiene una fecha precisa: 2022. Asunción se convirtió entonces en el escenario de unos Juegos Suramericanos que despertaron una ilusión colectiva, acercaron el deporte de alto rendimiento a la gente y dejaron una cosecha histórica de 48 medallas.

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Cuatro años después, aquella experiencia ya forma parte de la historia. Pero el espíritu competitivo permanece. Y el calendario vuelve a ponerse en marcha.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de setiembre, inauguran oficialmente un nuevo ciclo olímpico en la región. Paraguay vuelve a ponerse en movimiento con una delegación que tendrá presencia en 32 de los 43 deportes previstos para la competencia y que repartirá sus escenarios entre Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Esta vez serán 343 atletas paraguayos los que llevarán la bandera nacional. Es una cifra considerablemente menor a los 574 deportistas que representaron al país hace cuatro años, cuando Paraguay fue anfitrión de los Juegos.

La diferencia no responde únicamente al tamaño de la delegación. También está directamente relacionada con las disciplinas que estarán o no estarán en competencia. Algunas pruebas en las que Paraguay logró medallas en Asunción 2022 no forman parte de esta edición, mientras que otras no contarán con representantes nacionales.

El baloncesto 3x3 y el fútbol de playa, por ejemplo, no estarán disponibles para volver a intentar la conquista de aquellas preseas. A esto se suma la ausencia de deportistas paraguayos en disciplinas como béisbol, sóftbol, pelota vasca y gimnasia artística.

Por eso, las expectativas también se ajustan a la realidad de Santa Fe. El objetivo trazado para esta edición es alcanzar 36 medallas, doce menos que las 48 obtenidas en Asunción 2022.

Pero las medallas no cuentan toda la historia.

El verdadero desafío es sostener el crecimiento, consolidar a los atletas que vienen empujando desde abajo y mantener a Paraguay entre los protagonistas del deporte sudamericano.

Dos abanderados, dos historias

Al frente de la delegación estarán dos deportistas que llegan a Santa Fe con credenciales importantes: Sofía García, representante del golf, y Julio César Mirena, figura del patinaje de velocidad.

Sofi llega después de una temporada destacada y con un antecedente que pesa: fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Mirena, por su parte, arriba con el cartel de campeón mundial en su modalidad, una condición que lo convierte en una de las figuras a seguir dentro de la delegación paraguaya.

Ambos fueron elegidos para portar la bandera nacional y encabezar a un equipo que tiene una misión doble: competir por los podios y, al mismo tiempo, comenzar a construir el camino que conducirá a los próximos Juegos Olímpicos.

Santa Fe será, en ese sentido, mucho más que una competencia de dos semanas. Será el primer capítulo de una historia que tendrá otras estaciones en el camino hacia la cita olímpica.

Una historia escrita en medallas

Paraguay no arriba a estos Juegos como un recién llegado. Tiene detrás una historia de participación, esfuerzo y, sobre todo, nombres que ayudaron a construir el medallero nacional.

Entre los deportistas paraguayos más laureados en la historia de los Juegos Suramericanos aparecen Verónica Cepede y Marcelo Aguirre, ambos con seis medallas.

Cepede consiguió cinco medallas de plata y una de oro en tenis. Aguirre, referente histórico del tenis de mesa, acumula dos de plata y cuatro de bronce.

También forman parte de este grupo Matías López y Benjamín Hockin, ambos con cinco medallas en natación. En atletismo, Camila Pirelli suma cuatro preseas y ocupa también un lugar destacado entre los grandes nombres paraguayos de los Juegos.

Son nombres que forman parte de una memoria deportiva que Santa Fe 2026 buscará ampliar.

Porque cada nuevo Juego Suramericano no comienza desde cero. Cada generación recibe una historia, una camiseta y un medallero construido por quienes estuvieron antes.

Historia de Paraguay en los Juegos

172 medallas que cuentan una historia

Paraguay suma 172 medallas en su participación histórica en los Juegos Suramericanos: 27 de oro, 70 de plata y 75 de bronce.

El recorrido comenzó en La Paz, Bolivia, en 1978, en la primera edición de los Juegos. Allí Paraguay conquistó nueve medallas: dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Cuatro años más tarde, en Rosario, Argentina, 1982, llegaron seis preseas, distribuidas en dos de plata y cuatro de bronce.

El salto siguiente se produjo en Santiago de Chile 1986, donde la delegación nacional consiguió 15 medallas: una de oro, seis de plata y ocho de bronce. En Lima, Perú, 1990, la cosecha fue de seis preseas, con cuatro de plata y dos de bronce.

En Valencia, Venezuela, 1994, Paraguay alcanzó diez medallas, con tres de oro y siete de bronce. En Cuenca, Ecuador, 1998, fueron seis: una de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Los Juegos de Brasil 2002 dejaron nueve medallas para Paraguay: una de plata y ocho de bronce. Cuatro años después, en Buenos Aires, Argentina, 2006, la delegación logró 11 preseas, con dos de oro, cuatro de plata y cinco de bronce.

En Medellín, Colombia, 2010, Paraguay consiguió 12 medallas: una de oro, siete de plata y cuatro de bronce. En Santiago de Chile 2014, alcanzó diez, con tres de oro, cinco de plata y dos de bronce.

El crecimiento fue mucho más evidente en Cochabamba, Bolivia, 2018, donde Paraguay conquistó 30 medallas: seis de oro, diez de plata y 14 de bronce.

Y entonces llegó Asunción.

En 2022, como anfitrión, Paraguay escribió la página más brillante de su historia en los Juegos Suramericanos. La delegación nacional conquistó 48 medallas, producto de ocho de oro, 26 de plata y 14 de bronce.

Aquella cosecha permanece como el récord paraguayo en una edición de los Juegos Suramericanos.

Ahora Santa Fe propone un nuevo desafío. Las condiciones son diferentes, la delegación es menor y algunas disciplinas que fueron determinantes en Asunción no estarán esta vez. Pero la competencia vuelve a abrir una oportunidad: la de seguir sumando nombres a la historia.

En el acumulado, Paraguay registra 27 medallas de oro, 70 de plata y 75 de bronce, para un total de 172 preseas.

El recuerdo de Asunción 2022

48 medallas para una historia inolvidable

El resultado de Asunción 2022 no fue producto de una sola disciplina ni de un grupo reducido de atletas. Las 48 medallas llegaron desde diferentes frentes y mostraron la amplitud del deporte paraguayo.

Las ocho medallas de oro fueron conquistadas en ocho disciplinas.

En ciclismo, Agua Marina Espínola alcanzó el primer lugar. En patinaje, el oro fue para Erika Alarcón, mientras que en fisicoculturismo Silvia Patiño también subió a lo más alto del podio.

En remo, la campeona fue Alejandra Alonso. Los Pynandi hicieron historia con el oro en fútbol de playa, mientras que las selecciones paraguayas masculina de fútbol y femenina de futsal también se consagraron campeonas.

La octava medalla dorada llegó en tenis, en dobles mixto, con Verónica Cepede y Daniel Vallejo.

Las 26 medallas de plata llegaron desde una variedad todavía mayor de disciplinas.

El remo aportó tres, con Nicole Martínez, Alejandra Alonso y Javier Insfrán. En fisicoculturismo, Bethania Pérez y Lilian Benítez consiguieron dos. En natación, Charles Hockin sumó una.

El baloncesto 3x3 femenino también tuvo su momento de gloria con la medalla de plata conseguida por Paola Ferrari, Jazmín Mercado, Marta Peralta y Carolina Caraves.

En karate, Jesús Servín y Jennifer Servín alcanzaron sendas preseas plateadas.

El golf fue otro de los grandes protagonistas. Fabrizio Zanotti, María Fernanda Escauriza y el equipo mixto conformado por ambos consiguieron tres medallas de plata.

También fueron subcampeones la Selección Paraguaya femenina de rugby seven, los seleccionados femenino y masculino de baloncesto y la Selección Paraguaya femenina de hándbol.

En squash, Luján Palacios y Francesco Marcantonio consiguieron la plata. En bochas, lo hicieron Marcos Moreira y Ramona Torres, mientras que en canotaje slalom subieron al segundo escalón del podio Ana Paula Fernández y Leonardo Curcel.

El atletismo también tuvo una importante cosecha de plata, con César Almirón, Fredy Maidana, Alexis Wolk, Nilo Duré, Derlis Ayala y Camila Pirelli, de acuerdo con las pruebas consignadas en el registro.

La Selección Paraguaya masculina de futsal, la dupla de vóley playa Giuliana Poletti y Laura Ovelar y Verónica Cepede, en tenis, completaron la cosecha plateada.

Las 14 medallas de bronce también tuvieron múltiples protagonistas.

En remo llegaron dos, con Gabriela Mosqueira y la dupla de Javier Insfrán y Arturo Rivarola. En natación, las preseas fueron para Mateo Matheos y Matías López, mientras que en karate Fernando Ramírez y Leyla Servín subieron al podio.

El boxeo aportó dos medallas de bronce, conquistadas por Minerva Montiel y Marcelo Núñez. En tenis de mesa, Marcelo Aguirre y Alejandro Toranzos lograron otra presea.

Gabriela Narváez consiguió una medalla en judo y Luján Palacios sumó otra en squash. En atletismo, Antonio Ortiz obtuvo una presea de bronce.

Finalmente, en bochas, Aníbal Recalde y Susana de García consiguieron una medalla, mientras que Ana Paula Fernández completó la cosecha de bronce en canotaje slalom.

Aquella delegación terminó con 48 medallas y dejó una vara muy alta.

Santa Fe no tendrá las mismas condiciones. Pero tendrá algo que sí se mantiene intacto: la posibilidad de competir.

Santa Fe 2026

El corazón deportivo de Sudamérica vuelve a latir

Los Juegos Suramericanos constituyen el evento multideportivo más importante de América del Sur. Se realizan cada cuatro años y reúnen a los mejores atletas del continente en una competencia que combina alto rendimiento, integración regional y desarrollo deportivo.

En 2026, ese espíritu se instala en el corazón de Argentina con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La competencia, organizada e impulsada por la Provincia de Santa Fe, reunirá a 4.000 atletas de 15 países, que disputarán 43 deportes y 63 disciplinas en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Durante dos semanas, las tres ciudades serán una gran pista deportiva. Habrá escenarios para diferentes especialidades, historias de superación, debutantes que buscarán su primer gran resultado y campeones que intentarán confirmar su condición.

Y entre ellos estará Paraguay.

Un Paraguay que viaja con 343 atletas, con un objetivo de 36 medallas y con la memoria todavía fresca de aquella fiesta de 2022.

El resultado final será escrito en los podios. Pero el verdadero recorrido recién comienza.

El origen

De Cruz del Sur a Odesur

Los Juegos Suramericanos tienen una historia que comenzó antes de que adoptaran el nombre que hoy conocemos.

La primera edición se disputó en La Paz, Bolivia, en 1978, bajo la denominación de Juegos Cruz del Sur.

Cuatro años después, Argentina recibió la segunda edición, organizada en la ciudad de Rosario, en 1982. Aquellos primeros pasos fueron dando forma a una competencia que, con el tiempo, se convertiría en el gran encuentro deportivo de América del Sur.

Desde entonces, los Juegos fueron creciendo, incorporando disciplinas, países, atletas y nuevas generaciones.

Casi medio siglo después, Rosario volverá a ser una de las sedes. Esta vez, junto a Santa Fe y Rafaela, será parte de una nueva edición que abrirá otro ciclo olímpico.

Capi, la mascota

Hincha del deporte suramericano

Toda gran fiesta deportiva necesita una mascota. Y Santa Fe 2026 tiene a Capi. De sangre latina y fanático de los deportes –aunque no le salga ninguno–, Capi hace amigos en cada lugar, sigue de cerca a sus ídolos y alienta a todos los equipos.

Porque es de acá. Y también de toda América del Sur.

Capi no busca medallas. Su desafío es otro: convertirse en el compañero de viaje de miles de atletas, acompañar cada competencia y ganarse un lugar en la memoria de los Juegos. Es nuestra estrella cabulera. Y mientras los atletas persiguen podios, Capi persigue algo mucho más grande: ganarse tu corazón así como fue Tirika en el 2022.