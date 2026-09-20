ABC Revista
20 de septiembre de 2026 a la - 10:30

Lapachos en flor, amigos y Munich, el punto de encuentro

En primavera florece el sabor de la esencia cervecera.
En primavera florece el sabor de la esencia cervecera.

La primavera invita a salir, encontrarse y disfrutar. Los días se alargan, los espacios al aire libre vuelven a ser protagonistas y los lapachos amarillos anuncian que llegó una de las temporadas más lindas del año.

Por ABC Color
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Para Munich, esa postal tiene además un significado especial: es el momento perfecto para volver a brindar entre amigos. “Munich es el punto de encuentro de siempre y en esta primavera, donde florecen los lapachos, también florece nuestra esencia cervecera”, señala Marcia Alarcón, jefa de Marketing de Munich.

La marca encuentra en esta época del año una oportunidad para celebrar aquello que nunca pasa de moda: reunirse y compartir. “Los consumidores están enfocados en brindar con amigos y buscan la cerveza ideal para el momento”, explica Marcia.

Imagen Munich Original.
Una postal de la cerveza Munich Original con el fondo de un lapacho amarillo.

En esa búsqueda, Munich apuesta por un portafolio pensado para distintos paladares, ocasiones y formas de disfrutar.

La primavera también se convierte en una experiencia visual. “Realizamos una analogía entre los lapachos amarillos que florecen en esta temporada y nuestras cervezas, sinónimo de encuentros con amigos”, cuenta.

La idea es que la ciudad se tiña de dorado como un homenaje a esa esencia cervecera que acompaña los momentos compartidos.

Imagen cerveza Munich Beer.
Una postal de la cerveza Munich Beer con el fondo de un lapacho amarillo.

El Día de la Juventud encaja naturalmente en esta postal. No hace falta imaginar una celebración extraordinaria: basta con amigos, aire libre, buena compañía y una cerveza para brindar.

“Sabemos que los lapachos florecen año tras año en el mismo lugar; así como ellos, Munich no inventa nuevas ocasiones, acompañamos esos momentos que ya están hechos para disfrutar y brindar con amigos”, resume.

Así, entre árboles que vuelven a llenarse de amarillo y mesas que empiezan a poblarse nuevamente de amigos, Munich encuentra su manera de celebrar la primavera: acompañando esos encuentros sencillos que, justamente por ser tan nuestros, nunca pasan de moda.

Imagen cerveza Munich Ultra.
Una postal de la cerveza Munich Ultra con el fondo de un lapacho amarillo.