Lapachos en flor, amigos y Munich, el punto de encuentro

Para Munich, esa postal tiene además un significado especial: es el momento perfecto para volver a brindar entre amigos. “Munich es el punto de encuentro de siempre y en esta primavera, donde florecen los lapachos, también florece nuestra esencia cervecera”, señala Marcia Alarcón, jefa de Marketing de Munich.

La marca encuentra en esta época del año una oportunidad para celebrar aquello que nunca pasa de moda: reunirse y compartir. “Los consumidores están enfocados en brindar con amigos y buscan la cerveza ideal para el momento”, explica Marcia.

En esa búsqueda, Munich apuesta por un portafolio pensado para distintos paladares, ocasiones y formas de disfrutar.

La primavera también se convierte en una experiencia visual. “Realizamos una analogía entre los lapachos amarillos que florecen en esta temporada y nuestras cervezas, sinónimo de encuentros con amigos”, cuenta.

La idea es que la ciudad se tiña de dorado como un homenaje a esa esencia cervecera que acompaña los momentos compartidos.

El Día de la Juventud encaja naturalmente en esta postal. No hace falta imaginar una celebración extraordinaria: basta con amigos, aire libre, buena compañía y una cerveza para brindar.

“Sabemos que los lapachos florecen año tras año en el mismo lugar; así como ellos, Munich no inventa nuevas ocasiones, acompañamos esos momentos que ya están hechos para disfrutar y brindar con amigos”, resume.

Así, entre árboles que vuelven a llenarse de amarillo y mesas que empiezan a poblarse nuevamente de amigos, Munich encuentra su manera de celebrar la primavera: acompañando esos encuentros sencillos que, justamente por ser tan nuestros, nunca pasan de moda.