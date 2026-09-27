Carrera hacia lo desconocido en la IA

Actualmente, se intensifica el debate en torno al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, esto principalmente luego de la salida del ingeniero de software británico Jacob Coxon, de 27 años.

Tras haber trabajado durante los últimos años en OpenAI (ChatGPT) y también formar parte de Anthropic (Claude), Coxon presentó su renuncia denunciando públicamente que ambas corporaciones “no están actuando con responsabilidad” y se encuentran jugando “con nuestras vidas”.

Aunque los medios lo identifican como uno de los desarrolladores involucrados en unos modelos de IA sin funciones ejecutivas, Coxon utilizó su cuenta de la red social X para difundir una preocupante advertencia sobre qué ocurriría en el futuro del sector que, a su vez, generó todo un “terremoto”.

Según sus declaraciones, las personas que están detrás del constante avance de esta tecnología sostienen en privado que la IA “podrá matarnos a todos al final de esta década”, incluso asegurando que “no hay otra actividad humana que suponga este nivel de amenaza”.

Lea más: Agentes de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs de agencias del Gobierno de EE. UU.

Su análisis es acompañado con una serie de argumentos, como que se subestima a esta tecnología y que los proyectos actuales se convertirían muy pronto en sistemas “sobrehumanos” capaces de realizar hackeos a cualquier escala, revolucionar todos los ámbitos de la sociedad e incluso obtener algún tipo de poder o recurso real.

El ingeniero también señaló, al momento de su denuncia, que no existía una coordinación efectiva entre las empresas involucradas en los distintos proyectos de IA, mientras que estas eventualmente podrían auto-mejorarse sin la intervención del ser humano, uno de los aspectos que más preocupación generan en el sector.

Por esto, el desarrollador insta a la implementación de medidas drásticas y costosas, como una prohibición temporal para seguir mejorando las capacidades del modelo (model capabilities), mientras que también lanzó una interpelación directa a la comunidad de investigadores en inteligencia artificial, preguntándoles si pretenden potenciar un “aprendizaje por refuerzo” (reinforcement learning) superinteligente sin contar con un entendimiento riguroso de su mente, o si aprovecharán el momento para exigir condiciones distintas en lugar de someterse al avance imprevisto de la tecnología.

Lea más: Tribunal de apelaciones de EE. UU. mantiene las restricciones del Pentágono contra Anthropic

Lo que dicen los gigantes

Las declaraciones de Coxon también provocaron una oleada de repercusiones y llamados de atención en todo el sector tecnológico, ya que lejos de ser simplemente una publicación en la red social X, el especialista fue entrevistado por varios medios donde continuó expandiendo su discurso en las entrevistas.

Como una respuesta a esta creciente preocupación por los peligros inherentes a la tecnología, el magnate Elon Musk abogó porque los principales desarrolladores de inteligencia artificial sometan sus modelos a revisiones de seguridad y colaboren de manera directa entre sí para probarlos. La propuesta de Musk busca que las compañías rivales auditen y pongan a prueba mutuamente sus modelos de seguridad para detectar riesgos y problemas de seguridad.

La idea no solamente responde a una línea por parte de Musk, otros líderes destacados de la industria también reconocieron la necesidad de extremar precauciones. De una manera que podría considerarse hasta el momento única, Musk coincidió con rivales del sector, como Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la necesidad de ralentizar el desarrollo de la IA debido a los riesgos de seguridad que puedan existir.

Además, la renuncia de Coxon intensificó el escrutinio público y mediático sobre el compromiso real de las empresas para desarrollar modelos de forma responsable, en lugar de priorizar la competencia por superarse unas a otras, al igual que continúen los ataques no controlados entre plataformas.

La idea colaborativa entre unos de los representantes más conocidos de esta área gira en torno a establecer colaboraciones de prueba entre los gigantes tecnológicos, sometiendo los sistemas a análisis de seguridad cruzados antes de su despliegue, ya que movimiento dentro del ámbito también demuestra un dilema sobre quién lidera en la carrera, pero sin tener en cuenta toda la seguridad que puede ser exigida o solicitada por los usuarios.

Por su parte, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, argumentó que cada empresa debe asumir por su cuenta “la responsabilidad” de garantizar que sus modelos de inteligencia artificial (IA) sean seguros, con lo que aparentemente se desmarcó de las propuestas para coordinar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología.

Finalmente, veintidós países reclamaron, durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, que la inteligencia artificial permanezca bajo supervisión humana y que los Estados miembro adopten normas comunes, con pruebas obligatorias y evaluaciones independientes.

Lea más: Anthropic presenta un nuevo sistema enzimático descubierto con ayuda de su IA Claude