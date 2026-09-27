Doce Latidos en el Shopping Mariscal

La exposición Doce Latidos, que recientemente convocó a miles de visitantes en el Centro Cultural de la República El Cabildo, está habilitada nuevamente en el Shopping Mariscal desde el viernes 25 de septiembre y permanecerá abierta al público hasta el 11 de octubre, a partir de las 9:00. La muestra reúne las creaciones de los artistas visuales paraguayos Liliana Sykora, José Quevedo y Rubén Sykora, quienes desarrollaron una propuesta que toma como punto de partida el Tapiz Sensorial dedicado a San Roque González de Santa Cruz.

Estampillas sobre la Feria de Aves

El Correo Paraguayo puso en circulación la nueva emisión postal denominada “XV Feria de Aves de Sudamérica-Asunción, Paraguay”. Son 4 estampillas que suman 12.000 ejemplares, todos con valores de G. 2500 por unidad, las que están a disposición de los usuarios. En los timbres postales se pueden observar al chopi sa’yju, yvyja’u morotî, guyra pong (pájaro campana), ypekũ hũ. En las viñetas están el guyra jetapa y el taguato hovy. Para los diseños se utilizaron las fotografías de Óscar Rodríguez cedidas por la Senatur.

Gran conversatorio

A quienes interese la Historia Patria, nuestros héroes del 70, lopismo y antilopismo, batallas, heroicos defensores y victorias, la Guerra del Chaco –durante la cual las tropas paraguayas cincelaron epopeyas y ocurrieron milagros– y también a quienes gusten de una apasionante novela de amor, plena de imprevistos atrapantes, la escritora María Eugenia Garay invita a una charla el miércoles 30 de septiembre, en Punto Divertido (México casi Rodríguez de Francia), ocasión en que también se presentarán dos de sus novelas románticas: El demonio enamorado y La Adivina.

Arte entre letras III en El Cabildo

Desde el pasado jueves está habilitada en el Centro Cultural de la República El Cabildo la exposición Arte entre Letras III, exposición internacional pictórica y poética que reunirá obras de artistas invitados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Polonia, Paraguay y Venezuela. La tercera edición de esta propuesta, organizada por las licenciadas Viviana Villalba y Rosa Villalba, plantea un encuentro entre diferentes lenguajes artísticos, con una selección que incluye pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y poemas, buscando generar un diálogo entre las artes visuales y la literatura.

500 Años de Retratos

El Museo de Arte Sacro de la Fundación Nicolás Latourrette Bo habilitará el próximo martes 6 de octubre la exposición temporaria 500 Años de Retratos. La muestra abarca obras de la colección del mecenas que van del Renacimiento a las vanguardias. Incluye obras de grandes pintores como Delacroix y Sorolla que se mostrarán por primera vez en Paraguay. En esta tercera muestra temporaria del año 2026, el Museo de Arte Sacro presentará una selección de retratos de diversas épocas procedentes de Europa y Latinoamérica que pertenecen a la colección privada de Nicolás Latourrette Bo.

Caminos de la Ópera Lírica

Con el programa Nuevas latitudes líricas, El Cabildo y la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), bajo la dirección artística del maestro Diego Sánchez Haase, presentan el Festival Internacional Caminos de la Ópera Lírica, una propuesta que ofrece un recorrido por la historia de la ópera desde el Barroco hasta la ópera contemporánea, con estrenos mundiales de óperas de cámara de compositores de Paraguay, Italia y México. El evento inaugural será el martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada del Brasil, con entrada libre y gratuita.

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