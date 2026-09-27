UNASUR: El saber que transforma vidas

Desde su fundación, la institución ha trazado un camino de crecimiento constante respaldado por el prestigio de sus egresados. Según relata la rectora, Lic. Mirta Reyes UNASUR nace como una institución que busca la excelencia pero a costos accesibles donde todos aquellos que deseen cumplir sus sueños lo logren “haciendo lo que siempre desearon, su verdadera vocación. Año a año fuimos creciendo con el prestigio que íbamos ganando con nuestros mismos egresados hasta hoy día”.

Este impacto se extiende de manera transversal en múltiples áreas del saber científico y social. En palabras de la máxima autoridad académica: “UNASUR transforma la educación en Salud, cuidado y amor a los animales y profesionales de excelencia en el mundo empresarial y tecnológico. Hoy el gran desafío es formar a todos los futuros profesionales la herramienta de las tecnologías combinadas a sus diferentes carreras para así enfrentar el nuevo mundo competitivo”.

El modelo educativo de la casa de altos estudios prioriza la vinculación directa entre la teoría y la práctica laboral. Al respecto, la rectora puntualiza “nuestro sello es la formación integral del estudiante con prácticas institucionales que garantiza la práctica profesional con una impronta que permite que muchos de ellos puedan quedar ya como funcionarios en cada una de las carreras, siempre con el respaldo y sello de los coordinadores y decanos que buscan no solo el prestigio de la institución sino también el reconocimiento de la labor cumplida ante la sociedad”.

Asimismo, la investigación y la actualización permanente forman parte del ADN institucional para ampliar las perspectivas del estudiantado. Sobre este punto, la Lic. Mirta Reyes detalla: “trabajamos la investigación e innovación con la capacitación constante con profesionales internacionales en cada área que despliega una visión mas amplia y para culminar sus carreras deben de diseñar proyectos guiados por especialistas según el tema”.

La impronta de la carrera de Veterinaria

La consolidación de la oferta académica de la universidad marcó un hito histórico en la formación de profesionales enfocados en el cuidado de la fauna y la salud pública del Paraguay. Al respecto, la rectora destaca: «La carrera de Veterinaria surge por la necesidad de formar mas profesionales en esa área ya que UNASUR es la primera Universidad Privada de veterinaria con un enfoque en todas las áreas tanto pequeños animales, grandes, equinos y hasta silvestres para preservar por sobre todo la protección animal y el equilibrio ambiental».

La calidad de esta propuesta académica ha repercutido de manera directa en el mercado laboral nacional. El compromiso de la institución va más allá de la transmisión de saberes teóricos, apostando firmemente por el factor humano y ético.

De este modo, la UNASUR demuestra que la educación superior cumple su propósito más elevado cuando combina la rigurosidad académica con la sensibilidad social. La gestión de la rectoría evidencia que el acceso equitativo a las aulas universitarias es el motor más potente para el desarrollo sostenible de la nación.

La integración de las nuevas herramientas tecnológicas en las mallas curriculares responde con agilidad a las exigencias del mercado globalizado actual. Este dinamismo permite que los futuros graduados enfrenten con solvencia los retos profesionales del siglo XXI.

El fortalecimiento de los vínculos institucionales con el sector productivo y científico garantiza que los estudiantes se inserten en el ámbito laboral con experiencia real. Esta sinergia beneficia directamente a la sociedad paraguaya mediante soluciones innovadoras y pertinentes.

En definitiva, la UNASUR reafirma su liderazgo educativo bajo la premisa de que el poder del conocimiento debe estar al alcance de todos. Con un enfoque humanista, técnico y vocacional, la institución continúa transformando el futuro de generaciones de profesionales comprometidos con el progreso del Paraguay.